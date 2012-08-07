اجرای شش هزار کیلومتر شبکه گذاری گاز در گلستان

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ارتباط با انشعابات نسبت به سال 1384 حدود 70 درصد پیشرفت داشته ایم، همچنین در بحث مشترکین شرکت گاز در حال حاضر با 102 درصد افزایش 377 هزارو 565 مشترک داریم و در بحث تعداد خانوار بهره مند از گاز هم با 91 درصد افزایش نسبت به سال 1384 در حال حاضر 391 هزارو 478 خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با اشاره به شهر های بهره مند از نعمت گاز افزود: در حال حاضر 26 شهر و 40 روستای استان از نعمت گاز بهره مند هستند که تا سال 1384 فقط 20شهر و 180 روستا از گاز بهره مند بودند و از سال 84 به بعد در مجموع 422 در دولت نهم و دهم از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی در ارتباط با صنایع بهره مند از گاز در استان گفت: در سال 1384 ، به 121 صنعت گاز رسانی انجام شده بود ولی از سال 84 به بعد 569 تا از صنایع ما از نعمت گاز بهره مند شده اند که در مجموع در حال حاضر به 690 تا از صنایع ما گاز رسانی شده اند و همچنین در دولت نهم و دهم 59 جایگاه cng گاز رسانی شده اند.

بهره مندی 94 درصد گلستانیها از نعمت گاز



مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه ابراز داشت: در حال حاضر94 درصد جمعیت کل استان از نعمت گاز بهره مند هستند که از این میان به 100 درصد جمعیت شهری و 76 درصد جمعیت روستایی عملیات گاز رسانی انجام شده است.



رمضانعلی سنگدوینی افزود: در حال حاضرما در استان 998 روستا داریم که از این میان 853 روستا قابلیت گاز رسانی دارند و تا به الان 622 روستا گاز رسانی شده اند و 189 روستا در دست برنامه هستند.



مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: در حال حاضر طبق مصوبه که در سال 91 صادر شده است کلیه اماکن مذهبی اعم از مساجد، حسینه ها، تکایا ،زینبیه ها و ... حق انشعاب و هزینه مصرفی آنان رایگان است.



سنگدوینی افزود: تا سال 90 فقط مساجد روستا ها از این موضوع بهره من بودند اما در حال حاضر این امر برای شهر ها هم به تصویب رسید خانواده های تحت پوشش بهزیستی و و کمیته امداد هم هم از حق انشعاب و هزینه مصرفی شان فقط برای یک واحد مسکونی رایگان است.



وی ادامه داد: خانواده های جانبازان هم که بالای 25 درصد جانباز باشند هزینه انشعاب شان برای یکبار رایگان است.



مطالبات 46 میلیارد تومانی از مشترکان



این مسئول در ارتباط با بحث مطالبات این شرکت از بخش های مختلف بیان داشت: مطالبات شرکت گاز استان در حال حاضر از مشترکین بخش های مختلف 46 میلیارد و 900 میلیون تومان است

وی در ادامه ابراز داشت: مطالبات پرداخت شده در بخش های مختلف جمله در بخش خانگی 90 درصد، صنعتی 86 درصد، اماکن دولتی69 درصد ، تجاری 78 درصد ، نیروگاه 70 درصد و cng81 درصد دریافت شده است که در کل 12.8 میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: بیشترین مطالبات ما در استان با مبلغ بالغ بر13.3 میلیارد تومان مربوط به جایگاه های cng است که اغلب هم به cng هایی مربوط می شود که در دست شهرداری ها هستند.



سنگدوینی در پاسخ به مشکل فشار گاز در مراکز cng ها افزود: ما در استان در ارتباط با فشار گاز هیج مشکلی نداریم و تا به الان به همه تعهداتمان برای گاز رسانی به این جایگاه ها عمل کرده ایم.