روزمرگی مدیران مازنی مانع توسعه یافتگی استان شد

محسن گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران نشان می دهد نمایندگان مجلس نهم عزم جدی در راستای ایفای نقش نظارتی خود دارند.

وی با اشاره به نقش مهم مجلس در نظارات بر دستگاههای اجرایی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته نظارت جدی و برجسته ای را از نمایندگان استان در مواجهه با کم کاری برخی دستگاههای اجرایی شاهد نبودیم.

گرجی با استقبال از طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران گفت: با توجه به دغدغه های مطرح شده از سوی ائمه جمعه، کارشناسان و اهالی رسانه در خصوص مدیران کم کار، ارائه آمارهای نادرست ارائه شده دستگاههای اجرایی و توزیع ناعادلانه اعتبارات در استان، طرح تحقیق و تفحص مجلس از استانداری مازندران به عنوان یک اهرم نظارتی موجب امیدواری مردم شده است.

این فعال رسانه ای با اشاره به محورها و مفاد تحقیق و تفحص مطرح شده اظهار داشت: در مفاد طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران محورهای پانزده گانه مطرح شده که به نظر می رسد بررسی همه آن ها فرصت زیادی بطلبد اما اولویت بندی موارد مطروحه با توجه به سال پایانی دولت دهم می تواند در به نتیجه رسیدن طرح موثر باشد.

وی بر توجه جدی به دغدغه های اقتصادی مردم از سوی نمایندگان مجلس تاکید کرد و افزود: انتظار این است که طرح تحقیق و تفحص با اولویت بندی های اقتصادی نظیر علت عدم جذب منابع خارجی و داخلی جهت ایجاد اشتغال، علت فعال نبودن بخش اعظمی از شهرکهای صنعتی استان به رغم واگذاری زمین و اخذ تسهیلات و چگونگی توزیع منابع مالی و بودجه ای آغاز شود.