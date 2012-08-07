شب قدر معادل 83 سال است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهمیت عبادت در شب قدر ناشی از آن است که در این شب قرآن کریم نازل شده است.

وی اظهار داشت: همچنین خداوند در شب قدر همه نعماتش را بر بشر نازل می کند و مقدرات بشر در این شب تعیین می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به این فضایل شب قدر بنظر می رسد باید این موقعیت را درک کنیم و از این فرصت پیش آمده نهایت بهره را ببریم.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: سفارشهایی که شده در شب قدر شامل تلاوت قرآن، دعا، نماز مستحبی و یا نماز قضای یومیه است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همچنین در ایام قدر برنامه های مختلفی از سوی این سازمان در نظر گرفته شده که شامل، مراسم احیا، سخنرانی، دسته روی و ... است.