بریتانیا طلای تیمی اسب سواری نمایشی المپیک را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بریتانیا در مرحله پایانی با یک نمایش فوق العاده موفق شد هلند را از پیش رو برداشته و با عملکرد بسیار خوب سوارکاران خود طلای این رشته را کسب کند.

این نخستین طلای بریتانیا در رشته اسب سواری نمایشی در 60 سال اخیر بود. آخرین طلای بریتانیا در این رشته به المپیک 1952 هلسینکی بازمی‌گردد.

سه سوارکار از چهار سوارکار بریتانیا امتیازات عالی را کسب کردند و این در حالی بود که هلند اصلی‌ترین مدعی کسب مدال طلا و بهترین تیم سوارکاری جهان تنها دو سوارکار با امتیاز کامل در این رقابت داشت.

تیم سوارکای عربستان نیز موفق شد بالاتر از تیم‌هایی نظیر سوئد، سوئیس و آمریکا به مقام سوم و مدال برنز المپیک 2012 لندن دست پیدا کند.