کوتاهی در مورد جداسازی عرصه های ملی گلستان و سمنان

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 75 قرار شد عرصه های منابع ملی استان در برخی مناطق با استان سمنان جدا شود که در زمینه تغییر و تحول کوتاهی شده است.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه عرصه های طبیعی شیرین آباد علی آبادکتول بر اساس تقسیمات کشوری جزو گلستان است و عرصه منابع طبیعی جزو سمنان است.

وی عنوان کرد: از مسئولان انتظار داریم زودتر پیگیری و مقدمات لازم را داشته باشند و در این زمینه با وزیر جهاد و رئیس سازمان جنگلها مذاکراتی شده است.

نوروزی بیان داشت: در منطقه علی آباد عرصه های ملی شیرین آباد و در گرگان نیز عرصه های چهارباغ و شاهکوه سفلی و علیاست که باید تعیین تکلیف شوند.

نوروزی یادآور شد: با توجه به رقم بیکاری که در استان داریم در دو سال اخیر برای جذب ، نیروی این نیروگاه از خارج منطقه تامین شده و باید به نیروهای بومی بیشتر توجه شود.