  1. ورزش
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۰:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

ایران به رده بیست و چهارم جدول مدال‌ها صعود کرد/ ایران و جاماییکا در یک رده

ایران به رده بیست و چهارم جدول مدال‌ها صعود کرد/ ایران و جاماییکا در یک رده

کاروان ورزشی ایران با مدال نقره نواب نصیرشلال در دسته 105 کیلوگرم وزنه برداری، دو پله دیگر در جدول رده بندی توزیع مدال‌های المپیک صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، ایران تا پایان روز یازدهم بازی‌های المپیک با کسب دو مدال طلا در رشته کشتی فرنگی (حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم و امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم) و یک برنز و یک نقره در وزنه برداری (کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم و نواب نصیرشلال در دسته 105 کیلوگرم) در جایگاه بیست و چهارم جدول رده بندی توزیع مدال‌های المپیک لندن قرار گرفته است.

جاماییکا که دوندگان سرشناسی چون "یوسین بولت" و "یوهان بلیک" را به خدمت دارد با همین تعداد مدال، همانند ایران در رده بیست و چهارم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد.

در جدول رده بندی توزیع مدال‌ها چین با 31 مدال طلا، 19 نقره، 14 برنز و مجموع 64 مدال در جایگاه نخست قرار دارد. ایالات متحده آمریکا با 28 مدال طلا، 14 نقره و 19 برنز و 61 مدال در رده دوم ایستاده و بریتانیای میزبان با 18 طلا، 11 نقره، 11 برنز و مجموع 40 مدال در جایگاه سوم ایستاده است.

کد مطلب 1667527

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