به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، ایران تا پایان روز یازدهم بازی‌های المپیک با کسب دو مدال طلا در رشته کشتی فرنگی (حمید سوریان در وزن 55 کیلوگرم و امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم) و یک برنز و یک نقره در وزنه برداری (کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم و نواب نصیرشلال در دسته 105 کیلوگرم) در جایگاه بیست و چهارم جدول رده بندی توزیع مدال‌های المپیک لندن قرار گرفته است.

جاماییکا که دوندگان سرشناسی چون "یوسین بولت" و "یوهان بلیک" را به خدمت دارد با همین تعداد مدال، همانند ایران در رده بیست و چهارم جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد.

در جدول رده بندی توزیع مدال‌ها چین با 31 مدال طلا، 19 نقره، 14 برنز و مجموع 64 مدال در جایگاه نخست قرار دارد. ایالات متحده آمریکا با 28 مدال طلا، 14 نقره و 19 برنز و 61 مدال در رده دوم ایستاده و بریتانیای میزبان با 18 طلا، 11 نقره، 11 برنز و مجموع 40 مدال در جایگاه سوم ایستاده است.