به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پس از بازی با پیکان تصریح کرد: این بازی از نظر فنی در نیمه اول برای ما خوب بود اما متاسفانه هر توپی که روی دروازه ما آمد به گل تبدیل شد. البته پیکان موقعیت‌های خوبی نداشت ولی با توجه به اینکه ساختار دفاعی ما به هم ریخته بود گل خوردیم.

وی درباره داوری این مسابقه تاکید کرد: در بحث داوری روی خطا روی بازیکن ما در محوطه جریمه و اعلام نشدن پنالتی مشکوکم. امیدوارم که اشتباه کرده باشم. متاسفانه در این چهار هفته داوری‌ها خیلی برای ما تاثیرگذار بوده است و عدالت در این زمینه برقرار نشده است.

تارتار با تاکید بر اینکه این باخت را گردن می‌گیرد، خاطرنشان کرد: به مسئولان استان لرستان هشدار می‌دهم که این وضع تیمدرای نیست. ما هر روز برای تمرین کردن هم مشکل داریم در حالی که باید در لیگ برتر هزینه کرد. متاسفانه برای ما تا الان هزینه‌ای انجام نشده است. اگر در این مسابقه پیروز شده بودیم قضیه را بیشتر برای‌تان باز می‌کردم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر حضور محمد پروین در زمین از ابتدای نیمه دوم و تعویض مجدد این بازیکن، افزود: پروین بازیکن خوبی است. با توجه به اینکه از حریف عقب بودیم می‌خواستیم شرایط را با یک مهاجم قد بلند عوض کنیم اما به این هدف نرسیدیم. البته برای بازیکنان پیکان متاسفم که هر دقیقه خود را به زمین می‌انداختند. از تیم عبدالله ویسی بعید است.

تارتار در خصوص وضعیت گهر تاکید کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند آینده خوبی برای گهر نمی‌بینم. مسئولان استان لرستان باید برای تیم هزینه کنند.

وی درباره وضعیت علیرضا نیکبخت واحدی هم گفت: مصدومیت این بازیکن برطرف شده است و مطمئن باشید در بازی‌های آینده به ما اضافه می‌شود.

تیم فوتبال گهر دورود در چهارمین مسابقه خود در لیگ برتر مقابل پیکان با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد.