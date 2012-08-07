به گزارش خبرنگار مهر، از گذشته تاکنون مصرف آب با افزایش گرما ارتباط تنگاتنگ داشته، به گونهای که مصرف آب در فصلهای گرم سال چندین برابر افزایش پیدا میکند و در این بین عناوینی مانند صرفهجویی در مصرف، مشکل کم آبی و ... جان میگیرد و قطعی، کمبود و جیره بندی آب سوهانی میشود که نه تنها روح را میخراشد بلکه جان خانوارهای ساکن روستای ابرجس را به لب میرساند.
روستایی که با جمعیت 300 نفری در دامنه کوه حلیل قرار گرفته و آب و هوای کوهستانی دارد، نامش «ابرجس» است که تا مرکز بخش کهک سه کیلومتر و شهر قم 42 کیلومتر فاصله دارد، روستایی با مردمانی باغدار و کشاورز.
سه چاه و قنات، آب مورد نیاز مردم این روستا را تأمین میکند که دو چشمه تأمین کننده آب آشامیدنی و یک قنات آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی و باغداری را احیا میسازد.
یکی از اهالی روستای ابرجس تامین آب را یکی از مهمترین دغدغههای اهالی این روستا میداند و میگوید: شاید باورتان نشود کمبود آب، لذت زندگی در این روستای زیبا را از ما گرفته است.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان میافزاید: اهالی این روستا به دلیل کمبود آب برای استحمام با مشکل مواجه هستند و سلامت و بهداشت آنها در خطر است.
جیره یک ساعته آب
به گفته رئیس شورای روستای ابرجس، آب آشامیدنی این روستا تنها یک ساعت از کل روز نصیب ساکنان این روستا میشود.
سلطانی میگوید: در اوایل سال 91، مردم از سه ساعت آب آشامیدنی در 24 ساعت برخوردار بودند، اما رفته رفته این میزان به یک ساعت در روز کاهش یافت.
در کنار مشکل کمبود آب که فکر اهالی این روستا را شبانه روز درگیر خود کرده است، مطلوب بودن کیفیت آب موجود از دیگر نگرانیهای جدی اعضای شورای اسلامی و اهالی روستای ابرجس است.
سلطانی از کیفیت نامطلوب آب و وجود گچ در آن میگوید که منجر به بیماریهای اسهالی میشود: با توجه به کاهش میزان بارندگی در سالهای گذشته که آب قنات و چاه را تامین میکرد، امسال روستا گرفتار خشکسالی شده است.
فصل نشینها عامل کم آبی هستند
150 خانوار مهمان فصلی روستای کوهستانی ابرجس هستند که رفت و آمدشان در روزهای پایانی هفته و تعطیلات و ایجاد باغچههای هزار متری منجر به بروز مشکلات کم آبی برای ساکنان این روستا شده است که توجه به این موضوع مشکلات روستاییان را برطرف خواهد کرد.
بخش کهک دارای 18 روستا است که به دلیل آب و هوای خوش و کوهستانی مورد استقبال خانواده های شهری و فصل نشینها است.
حضور گاه و بیگاه این عده که گاهی جمعیت بخش کهک را به مرز 40 هزار نفر میرساند و اقداماتشان که گاه به شکل هدر رفت آب برای پرشدن حجم استخر و گاه آبیاری باغچهها است، سبب ایجاد مشکلاتی در زمینه کمبود آب در این بخش شده است.
آب 80 روستا به کهک میرسد؟
از سوی دیگر، از سال 84 آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث مجتمع آبرسانی به 80 روستای قم (انتقال آب از سد 15خرداد و در مرحله دوم از سرشاخههای دز) برای تامین آب آشامیدنی سالم، زمینه شادی و خوشحالی روستاییان را فراهم کرد چرا که تحقق روزهایی با آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را برای آنان نزدیک میکرد اما این اقدام در فاز اول طرح آبرسانی به قم محقق نشد.
طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته با بهره برداری از فاز نخست این پروژه 50 روستای بخش مرکزی و شهر قنوات قم از نعمت آب برخوردار شدند.
طبق تصمیمات و برنامه ریزیهای انجام گرفته قرار بر این است که آب سرشاخه های دز به بخش کهک هم برسد و در واقع آبرسانی 80 روستا در فاز بعدی شش روستای ورجان، سیرو، صرم، ونارچ و ناحیه صنعتی امامزاده ابراهیم این بخش را تحت پوشش قرار دهد.
در ماههای گذشته مناقصه این طرح انجام شده و پیمانکار پروژه آبرسانی به بخش کهک و روستاهای آن مشخص شده است، طبق گفته مسئولان این پروژه 2 ماه به طول میانجامد و آب سرشاخههای دز وارد روستاهای این بخش میشود.
به گفته معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی قم سفره های آب زیر زمینی منطقه کهک به دلیل برداشت بیرویه و حضور مشترکانی که اقامتهای موقت دارند، تخلیه شده است.
حسین آقابابایی اضافه میکند: مشکل دیگری در زمینه تهیه انشعاب غیر قانونی وجود دارد که برخی مشترکان با سوراخ کردن شبکه آب را به داخل باغچههای خود هدایت میکنند.
این در حالی است که عمق برخورد به آب در چاههای این روستاها 20 الی 30 متر بیشتر نیست و در واقع این چاهها ظرفیت تامین آب جمعیت منطقه خود را دارد نه مصرف چندین برابر.
40 حلقه کف شکنی چاه با هزینه یک میلیارد تومان در سال جاری صورت گرفته است که عمق چاه را تا 40 متر افزایش داده است که این امر شامل تمام روستاهای قم از جمله بخش کهک بوده است.
شناسایی انشعابات غیرمجاز
رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بیرویه در روستاهای خوش نشین میتواند در تامین آب مصرفی مورد نیاز روستاییان موثر باشد.
آقابابایی در این زمینه می گوید: باید مصرف صحیح آب محقق شود تا بتوان آب را به صورت عادلانه توزیع کرد.
وی با اشاره به میزان آب شربی که توسط برخی فصل نشینها صرف آبیاری باغها و باغچهها میشود، یادآوری میکند: شرکت آب و فاضلاب روستایی آمادگی تامین آب مورد نیاز برای آبیاری این باغچهها را دارد و در مقابل دریافت وجه این میزان را ارائه میدهد در این صورت آب شرب در زمینه آبیاری مورد استفاده قرار نمیگیرد و خانوارهای روستایی دچار مشکل کم آبی نمیشوند.
شناسایی انشعابات غیرمجاز و قطع آن و همچنین ممیزی مشترکان در بخش کهک و دیگر روستاها در زمینه مقابله با این تخلف است.
مشکل کمآبی مانع تحویل مسکن مهر
بخشدار کهک هم از نگرانیهای کشاورزان و باغداران این بخش در خصوص کمبود آب آشامیدنی میگوید: بخش کهک و روستاهای این بخش در زمان خشکسالی و کاهش بارندگی دچار کم آبی میشوند.
علیرضا گلچینپور میگوید: بخش کهک 17 هزار نفر جمعیت دارد که کم آبی برای همه این افراد مشکل آفرین شده است و آب لازم این بخش توسط آبها و چاه های زیر زمینی مانند چاه منطقه باغ آهو و چاه منطقه آب نو تامین میشود اما کاهش بارندگی و کم شدن سطح آب چاه و قنات ساکنان روستاهای این بخش را دچار مشکل کرده است.
گلچین پور از پیشرفت 80 درصدی 424 واحد مسکن مهر در کهک خبر می دهد که به دلیل مشکل کمبود آب و وجود مشکلاتی در این زمینه هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
مشکلی که در روستای ابرجس لذت زندگی را از روستائیان گرفته است، دردی است که روستائیان زیادی را گرفتار خود کرده و مشکلات عدیدهای برای امرار معاش آنها ایجاد شده است.
کفشکنی چاهها در دست اقدام
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی بر این باور است که آب چاه های روستای ابرجس به دلیل تخلیه سفره آب کاهش یافته است، از این رو باید منبع آبی جدید برای این روستا پیدا کرد که این امر به دلیل وجود سنگهای آذری در دورتا دور روستا با مشکل مواجه است.
از سوی دیگر کف شکنی چاههای این روستا و تدارک اجرای طرح آبیابی در این روستا مورد توجه است که نیاز به مطالعات دارد.
ابرجس 98 خانوار با 220 انشعاب را در خود جای داده که در 24 ساعت تنها یک ساعت آب آشامیدنی دارد و لبهای روستانشینان ابرجس از بیآبی ترک برداشته است.
