بهرام فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: درحال حاضر مرغداران استان قم تخم مرغ را با هزار تومان ضرر وارد بازار می‌کنند.



وی به مشکل کمبود نهاده و گرانی آن اشاره داشت و بیان کرد: گرچه در هفته‌های اخیر توزیع نهاده‌ها وضعیت بهتری پیدا کرده است اما با ارزان شدن نهاده سویا و توزیع آن، نهاده ذرت افزایش قیمت داشته است و به عبارتی می‌توان گفت نهاده باز هم به قیمت سابق در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد.

این مرغدار به صرفه نبوده جوجه ریزی برای مرغ تخم گذار به علت ضرر دهی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در زمان گرانی نهاده و به علت اینکه تخم مرغ با ضرر وارد بازار می‌شد جوجه ریزی به صرفه نبود که همین امر باعث می‌شود تا در آینده قیمت تخم مرغ به علت کمبود در بازار افزایش داشته باشد.



حسن چیت ساز نیز که از دیگر تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ در قم است در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید تخم مرغ در بازار را در حال حاضر بیشتر از میزان مصرف دانست و ضرر ناشی از این امر را در گرایش مرغداران به تولید مرغ گوشتی موثر عنوان کرد.



وی در ادامه گفت: افزایش قیمت نهاده باعث حذف مرغ تخم گذار شده و عدم جوجه ریزی باعث می‌شود که در آینده قیمت تخم مرغ افزایش داشته باشد.