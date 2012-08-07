شناخت دقیق و بسیار خوبی از داماش داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس ازدیدار مقابل داماش گیلان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی بسیار حساسی بود کاملا از این تیم شناخت داشتم و بازیکنان ما با به نمایش گذاشتن بازی خوب سه امتیاز را به دست آوردند

تقوی ادامه داد: در مقابل داماش هم دفاع بسیار خوبی داشت و بازی زیبایی را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: بازیکنان سایپا از موقعیت های خوب خود به خوبی استفاده کردند و خیلی خوشحالم که دو بازیکن جوان ما دو گل را به ثمر رساندند.

تقوی در خصوص استقبال کم هواداران از این دیدار گفت:از عدم حضور هواداران بسیار ناراحت هستم طرفداران فوتبال در استان البرز حق دارند به استادیوم انقلاب نیایند چون میزبانی از دیدارهای استقلال و پرسپولیس از آنها گرفته شده است.

وی در پایان گفت: باید این روند را ادامه دهیم تا با تیم های مدعی رقابت داشته باشیم.