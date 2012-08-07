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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

تقوی:

شناخت دقیق و بسیار خوبی از داماش داشتیم

شناخت دقیق و بسیار خوبی از داماش داشتیم

کرج – خبرگزاری مهر:سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز گفت:شناخت دقیق و بسیار خوبی از تیم فوتبال داماش گیلان داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز پس ازدیدار مقابل داماش گیلان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی بسیار حساسی بود کاملا از این تیم شناخت داشتم و بازیکنان ما با به نمایش گذاشتن بازی خوب سه امتیاز را به دست آوردند

تقوی ادامه داد: در مقابل داماش هم دفاع بسیار خوبی داشت و بازی زیبایی را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: بازیکنان سایپا از موقعیت های خوب خود به خوبی استفاده کردند و خیلی خوشحالم که دو بازیکن جوان ما دو گل را به ثمر رساندند.

تقوی در خصوص استقبال کم هواداران از این دیدار گفت:از عدم حضور هواداران بسیار ناراحت هستم طرفداران فوتبال در استان البرز حق دارند به استادیوم انقلاب نیایند چون میزبانی از دیدارهای استقلال و پرسپولیس از آنها گرفته شده است.

وی در پایان گفت: باید این روند را ادامه دهیم تا با تیم های مدعی رقابت داشته باشیم.

کد مطلب 1667540

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