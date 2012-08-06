  1. ورزش
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱:۰۳

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

نصیرشلال: از کسب اولین مدال المپیک خوشحالم/ به مدال نقره راضی شدم!

نصیرشلال: از کسب اولین مدال المپیک خوشحالم/ به مدال نقره راضی شدم!

وزنه بردار نقره‌ای ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های وزنه برداری المپیک 2012 لندن در دسته 105 کیلوگرم گفت: وقتی متوجه شدم مدالم قطعی شده کمی سرد شدم و نتوانستم طلا بگیرم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، نواب نصیرشلال که بامداد امروز سه شنبه موفق شد در رقابت‌های وزنه برداری المپیک مدال نقره دسته 105 کیلوگرم را بر گردن بیاویزد پس از کسب این موفقیت گفت: بسیار خوشحالم که توانستم مردم ایران را با این مدال خوشحال کنم و امیدوارم سایر ورزشکاران نیز بتوانند موفقیت‌های کاروان ایران را ادامه دهند.

عضو تیم ملی وزنه برداری ایران با تشکر از مردم که او را برای رسیدن به این موفقیت دعا کرده بودند، خاطر نشان کرد: قبل از حضور در مسابقات تنها به این فکر می‌کردم که بهترین عملکرد را داشته باشم و خوشحالم که توانستم با کمک کادر فنی و دعای مردم مدال نقره المپیک را کسب کنم.

نصیرشلال در پاسخ به این پرسش که "چرا نتوانستید حرکت آخر را صحیح انجام دهید؟"، گفت: بعد از اینکه در جدول دیدم که مدال نقره‌ام قطعی شده است کمی دلسرد شدم و نتوانستم عملکرد قابل قبولی داشته باشم. من در تمرینات این وزنه را زده بودم اما خستگی و جو سالن باعث شد نتوانم رکوردم را تکرار کنم.

مرد نقره‌ای وزنه برداری ایران افزود: این اولین مدال من در المپیک بود از این بابت بسیار خوشحالم. البته اگر هم در این مسابقات مدال نمی‌گرفتم بازهم به خواست خدا راضی بودم، چرا که او هر چه بخواهد همان می‌شود.

نواب نصیرشلال خاطرنشان کرد: حدود هفت سال است عضو تیم ملی وزنه برداری هستم اما در دو سال گذشته که یک سال را در اردو نبودم استراحت کردم و بعد از آن با مصدومیت تمرین کردم. در هفت ماه اخیر تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتم و توانستم به مدال المپیک برسم.

وی در مورد تاثیر انتخاب‌های وزنه از سوی حسین رضازاده و کوروش باقری گفت: انتخاب‌های خوب مربیان و تلاش وزنه بردار مکمل‌های یکیدگر هستند و قطعا تصمیات آنها برای کسب مدال من تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 1667542

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