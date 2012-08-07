90 درصد زایمان ها در ایران به شکل سزارین انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد داوری در همایش روز جهانی شیر مادر که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با اشاره به فراوانی عمل سزارین در ایران اشاره کرد و افزود: میزان عمل سزارین در ایران به 90 درصد می رسد که رقم بالایی نسبت به 15 درصد در جهان محسوب می شود.

وی از زایمان به عنوان بهترین تجربه برای زنان یاد کرد و ابراز داشت: این تجربه زیبا اغلب به صورت طبیعی اتفاق نمی افتد که این مسئله به نوبه خود مشکلات زیادی را ایجاد می کند.

عضو انجمن تخصصی تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: مصرف کمتر داروها و مسکن ها، کاهش دخالت های پزشکی در زایمان های طبیعی تا 25 درصد، استفاده از ساعات اولیه و تماس پوست با پوست مادر و نوزاد از مزایای زایمان طبیعی است.

داوری با بیان اینکه برخی نقص های ایجاد شده در زایمان سزارین تا 40 درصد برای مادر باقی می ماند اضافه کرد: 75 درصد مادرانی که اولین زایان آنها به صورت سزارین انجام می شود برای دوره های بعدی زایمان خود روش طبیعی را انتخاب می کنند.

وی تاکید کرد: برای اینکه دقایق ابتدایی از دست نرود باید بلافاصله پس از تولد نوزاد امکان شیردهی مادر در اتاق عمل فراهم شود.

عضو انجمن تخصصی تغذیه با شیر مادر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اذعان کرد: تغذیه نوزاد با شیر مادر در ساعات اولیه تولد تا یک میلیون بار از مرگ نوزاد جلوگیری می کند.

داوری با بیان اینکه برخی باورهای غلط در رابطه با آلرژی زا بودن شیر مادر برای نوزادان نارس تصریح کرد: انرژی شیر مادر بشسیار بالا است و بهترین تغذیه برای نوزاد شیر مادر است و شیر مادر با مکانیزم خاص خود بهترین هدیه خداوند به فرزندان آدم است.

وی بی توجهی به ساعت اول، نبودن تماس پوست با پوست و نبودن زایمان طبیعی را از مشکلات زایمان در ایران برشمرد و اظهار داشت: تقویت اجرای قانون شیر مادر، به کارگیری نیروی کارآمد و ماهر در سطوح مختلف و تصویب اجرای قانون شیر مادر و مشاوره شیر دهی از راهکارهای موثر برای رفع این مشکلات است.