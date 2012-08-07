می دانستم نفت آبادان را شکست می دهیم/ به موقع گل زدیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده دوشنبه شب پس از پیروزی پرگل تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: به بچه ها تبریک می گویم که در این هوای گرم توانستند فوتبال خوبی به نمایش بگذارند و به یک پیروزی پر گل دست پیدا کنند.

وی افزود: فوتبال قابل پیش بینی نیست و چنین نتیجه ای برای ما نیز قابل پیش بینی نبود. نیمه اول خوب نبودیم و حتی نیمه دوم را نیز خوب شروع نکردیم ولی به موقع گل زدیم و در نتیجه شکست را به یک پیروزی پرگل تبدیل کردیم.



ابراهیم زاده افزود: می دانستیم نفت برای کسب پیروزی خود را به آب و آتش می زند به همین دلیل با یک تغییر روش به خصوص در دقایق پایانی به نتیجه دلخواه دست پیدا کردیم. حمله کردن در آبادان به علت شرایط خاص به خصوص گرما شرایط خاصی دارد ولی تعویضهای ما به موقع و مناسب بود و توانست به خوبی روند بازی را به سود ما تغییر دهد.



سرمربی نفت تهران عنوان کرد: وقتی الکسانیان و نویدکیا دو بال چپ و راست نفت آبادان را مهار کردیم، روند حملات نفت علیه دروازه ما متوقف شد و ما با خیال راحت به سمت دروازه آنها یورش بردیم.



ابراهیم زاده تصریح کرد: می دانستیم این بازی را پیروزی پشت سرمی گذاریم و برای این کار برنامه ریزی مناسبی انجام داده بودیم.



بازی دو تیم فوتبال صنعت نفت و نفت تهران از سری رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور دوشنبه شب در ورزشگاه تختی آبادان برگزار و در نهایت تیم میهمان با نتیجه پرگل شش بر دو به پیروزی دست یافت.



گلهای این بازی را علی ممبینی (9) و روح الله عرب ( 26) برای نفت آبادان و ایمان موسوی (7)، یعقوب کریمی (82، 86 و 3+90) و محمدحسین مهرآزما (87 و 90) برای نفت تهران به ثمر رساندند.

