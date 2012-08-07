تیم صنعت نفت را رها نمی کنم/ مقصر باخت در برابر نفت من هستم

به گزارش خبرنگار مهر، آلبرتو کاستا دوشنبه شب پس از شکست سنگین تیمش در برابر نفت تهران در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: سرنوشت بازی در 10 دقیقه آخر این دیدار رقم خورد به گونه ای که ما در این 10 دقیقه پنج گل دریافت کردیم.

وی افزود: متاسفانه جو ورزشگاه آبادان مثل سال قبل شده و ما برای بازی با مشکل مواجه شده ایم. بضاعت بازیکنان نفت همین است و در داشتن مهره های خوب با مشکل مواجه شده ایم.



کاستا تصریح کرد: در این بازی فرصتهای تک به تک فراوانی را به هدر دادیم ولی بعد از اینکه گل دوم را دریافت کردیم کل مجموعه تیم به هم ریخت و نتوانستیم خودمان را به خوبی کنترل کنیم.



سرمربی صنعت نفت آبادان ادامه داد: اگر بازیکنان خوبی روی نیمکت ذخیره ها داشتم شاید می توانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم و پیروزی خود را حفظ کنیم.



کاستا در خصوص شایعه برکناریش از تیم صنعت نفت توسط هیئت مدیره باشگاه نیز گفت: هیئت مدیره هر کاری می توانند بکنند ولی فعلا سرمربی نفت من هستم و من این تیم را رها نمی کنم و این تیم را باید بسازم.



وی در خصوص جریمه کردن بازیکنان نفت بابت این شکست نیز عنوان کرد: جریمه کردن بازیکنان وظیفه من نیست و در این خصوص هیئت مدیره باید تصمیم گیری کنند.



بازی دو تیم فوتبال صنعت نفت و نفت تهران از سری رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های کشور دوشنبه شب در ورزشگاه تختی آبادان برگزار و در نهایت تیم میهمان با نتیجه پرگل شش بر دو به پیروزی دست یافت.



گلهای این بازی را علی ممبینی (9) و روح الله عرب ( 26) برای نفت آبادان و ایمان موسوی (7)، یعقوب کریمی (82، 86 و 3+90) و محمدحسین مهرآزما (87 و 90) برای نفت تهران به ثمر رساندند.