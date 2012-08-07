جوانان دهه 90 متفاوت از گذشته هستند/ کاهش تعامل بین افراد خانواده

حجت الاسلام محمدرضا درانی که کارشناس رسانه های تصویری کشور، داور کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها، مؤلف و محقق کتابهای "مبانی بازیهای رایانه ای"، "آبی به رنگ آشتی"، "چکار کنم فرزندم نمازخوان شود"، "ازدواج نکنید مگر این کتاب را بخوانید"، "بازجویی یا خواستگاری؟" و عضو شورای تحریریه "ماهنامه تربیت"، "مجله مدیریت خانه" و "ماهنامه موعود" نیز هست، در گفتگو با خبرنگار مهر از مسائل کودکان، نوجوانان و جوانان گفت.

پیامبر(ص) پزشکی بودند که مطب نداشتند

وی اظهار داشت: درماه مبارک رمضان، مخاطبان ما کسانی هستندکه اکثرا در بوستانها و فرهنگسراها به سر برده و در مسجد شرکت نمی کنند، بنابراین فرصت مناسبی برای گفتگو با این افراد را داریم؛ همان طور که شیوه پیامبر(ص) نیز این گونه بوده و ایشان پزشکی بودند که مطب نداشتند؛ ما نیز به عنوان روحانی که در مساجد هستیم ومردم به سراغ ما می آیند، فرصت داریم تا در پارکها به شیوه پیامبر(ص) به سراغ مردم برویم.

وی عنوان کرد: این فرصت مغتنمی است تا با توجهبه جذابیت و فضای معنوی خاص ماه مبارک رمضان، با حضورمراجعی که در میان مردم به پارک می آیند، علاوه بر بهره بردن از فضایپارک، یک برنامه نیز برای خانواده ها داشته باشیم تا علاوه بر پر شدنزمان فراغت آنها، محتوای مناسبی نیز از برنامه ها به دست آورند.

تربیت موفق کودکان با شیوه های جدید امکان پذیر است

این محقق و منتقد مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه "در کشور ماآموزش جایگاه ویژه و خاصی دارد"، افزود: خانواده اصلی ترین رکن تربیت فرزنداست که در هفت سال اول زندگی کودک به عنوان سن سرنوشت ساز برای فرزندان،24 ساعت شبانه روز را در اختیار والدین قرار دارد.

وی اضافه کرد: پی ریزی اولیه تربیت از همینجا شکل گرفته و اگر محتوای مناسب در اختیار خانواده ها باشد و با قالب وشیوه جدید به خانواده ها آموزشهای لازم داده شود، در تربیت کودکان موفقخواهیم شد.

تمام برنامه ها باید با محوریت صبر باشد

عضو شورای رده بندی سنی بازیهای کشور بیان کرد: اگر ما بخواهیم یک برنامه موسیقی برگزار کنیم،باید حول محور کلی از پیش تنظیم شده باشد که با توجه به موضوع صبر درتمامی برنامه های هنری، برنامه های امسال نیز باید با محوریت صبرباشد.

وی افزود: درصد بالایی از افراد حاضر در فرهنگسراها را خانواده ها تشکیل میدهند که باید از این ظرفیتها نهایت استفاده را داشته باشیم.

ویژگیهای مسجد جذاب

حجت الاسلام درانی با اشاره به طرح مسجد محوری تأکید کرد: مساجد باید چند ویژگی داشتهباشند که برای جوانان جذاب باشند.

وی سپس ویژگی های مسجد جذاب برای جوانان و نوجوانان را برشمرد و ادامه داد: باید امام جماعت باجوانان به راحتی ارتباط برقرار کرده و نماز جماعت را در مسجد به گونه ایکه برای جوانان کسالت آور نباشد، برگزار کند.

این مؤلف و محقق کتابهای مذهبی، اجتماعی و فرهنگی اضافه کرد: فضای فیزیکی مساجد باید برای جوانانجذابیت کافی داشته باشد تا جوانی که با این فضا مواجه می شود، فکر نکندکه فضا محدود و بسته بوده و تنها باید وظیفه ای از روی جبر انجام دهد وبرود.

وی در تشریح سومین نکته بیان داشت: باید برنامه های خوبی در مساجد برگزار شود که جوانان احساسکنند تعامل خوبی با امام جماعت دارند و این امام جماعت و حتی هیئت امناء، آنها را درک می کند.

کارشناس رسانه های تصویری کشور ادامه داد:کسانی که در مساجد حضور دائمی دارند مانند میانسالان و افراد مسن، باید باجوانان برخورد خوبی داشته باشند و باعث دوری قشر کودک، نوجوان و جوان از مساجد نشوند.

نباید جوانان امروز را بر اساس ظاهرشان مورد قضاوت قرار داد

داور کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها یادآور شد: امروزه ذائقه جوانانکشورمان تغییر کرده و جوان امروز فردی پرسشگر است؛ جوانان به دلیل برخوردار بودن ازهوش انتزاعی به دنبال کشف بوده و جوان دهه 90 به دنبال دلیل مسئله است که فطرت پاکی دارد و نباید بر اساس ظواهرشان مورد قضاوت قرار گیرند و باید آموزش برای آنها داشته باشیم.

بیکاری و عدم ازدواج جوانان آفات زیادی به دنبال خوهد داشت

وی با بیان اینکه "جامعه ما جامعه ای جوان است"، افزود: تا به حال برنامه ریزیهایمناسبی برای جوانان نداشته ایم؛ جوانگرایی خوب است اما آفتاین موضوع جوان زدگی است.

حجت الاسلام درانی تصریح کرد: مسئله جوان امروز ما اشتغال و ازدواج کردناست که اگر موضوع مهم بیکاری بر جامعه حاکم شود، آفات زیادی را به دنبالخواهد داشت و اگر سن ازدواج نیز به تأخیر افتد، آفتهای این موضوع نیزنمایان می شود که با برنامه ریزیهایی در سطح کشور، می توانیم پاسخگوی این امور نسلجوان باشیم.

گرایش به دین در فطرت جوانان وجود دارد

عضو شورای تحریریه "ماهنامه تربیت"، "مجله مدیریت خانه" و "ماهنامه موعود" یادآور شد: گرایش به مذهب و دین، به صورت فطری در وجودجوانان وجود دارد و ما باید هنر داشته باشیم که مسیر و بستری را برایجوانان ایجاد کرده و با زبان خودشان با آنها گفتگو کنیم.

داور کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها تأکید کرد: اگر کرسیهایآزاد اندیشی باشد، هنگامی که با جوانان می نشینیم، باید با وظیفه اقناع،او را قانع کنیم که او نیز قاعدتا باید پذیرا باشد و اگر نشد، باید تلاش بیشتری از سوی راهنمای او صورت گیرد.

تعامل بین افراد خانواده کاهش یافته است

وی افزود: باید باور کنیم که جوان امروز با دهه قبل متفاوت بوده وفاصله نسلی در جامعه کاملا مشهود است؛ در این بین نقش پدر و مادرهابسیار مؤثر است.

حجت الاسلام درانی تصریح کرد: با توجه به کم شدن جمعیت خانواده ها، آنها می توانندتعامل بهتری با فرزندان داشته باشند اما متأسفانه با کم شدن تعداد افرادخانواده، تعامل بین افراد خانواده نیز کاهش یافته است که این مسئله مهم باید در نهادهای علمی و دانشگاهی و تربیتی مورد کنکاش قرار گیرد تا راهکارهای مؤثری برای فرار از این معضل ریشه ای اندیشیده شود.