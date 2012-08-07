خاطرات یک خبرنگار از عرصه قلم/خبرها به تلخی می زند

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در هفته منتهی به روز 17 مرداد شاهد تجلیل و تبریکهای فراوان دستگاه ها و نهادهای مختلف از طریق برگزاری مراسم، دعوت به ضیافت، پیامک، ایمیل، فکس و . . . هستیم اما برخی از این حرکات پارادوکسی در خلاف جهت رفتارهای دیگر ایام سال بوده تا شاهد رفتارهای متناقض این نهادها و دستگاه ها باشیم.

در این قصد پرداخت به مقوله مانند تنگناهای کار خبری و یا عدم ظرفیت برخی از مدیران و کاهش سطح نقدپذیری و دردسرهای خبرنگاران مردمی و منتقد را نداریم که بازگویی آنها چندین مثنوی می شود، اما به بیان چند خاطره خبری از "ترین" های سال تلاش می کنیم تا در روز خبرنگار بهانه ای برای یادآوری "روز خودمان" داشته باشیم:

پرتنش ترین خاطره: در اواخر فروردین ماه یکی از مسئولان نشست مطبوعاتی برگزار کرد که ماجراهایی در آن اتفاق افتاد و حواشی بر متن غلبه کرد. هیچ یک از خبرنگاران استان در آن مورد چیزی ننوشته و سکوت را بر اطلاع رسانی ترجیح دادند اما ما تصمیم گرفتیم که گزارش آن را کار کنیم.



گزارش را با تمامی جزئیاتش کار کردیم و منتشر شد که بازتابهای مختلفی داشت اما بازتاب خود مصاحبه شونده جالب توجه تر بود. وی با اصرار زیاد و با بهانه پاسخگویی به برخی از ابهامات به دفتر خبرگزاری مهر مراجعه و رفتارهای دور از شانی را بر خود بروز داد که مایه افسوس و تاسف شد.



رفتارها و برخوردهای این فرد با عوامل خبرگزاری پرتنش ترین حادثه سال و شاید تمام زندگی خبری را برای خبرنگاران حاضر در این جلسه به همراه داشت.



تلخ ترین خاطره: چند ماه پیش از طریق یکی از دوستان برای مصاحبه و انتشار گزارشی از مشکلات مسکن برخی از معلولان به خانه یکی از این شهروندان معلول دعوت شدیم که مجتمع 66 واحدی و متعلق به معلولان بود.



مهمان نوازی ویژه انجام شد که در زندگی امروزی این چنین مهمان نوازی به دلیل مشکلات اقتصادی و البته بی روح شدن روابط کمتر دیده می شود. چندین خانواده در آن خانه جمع شدند تا مشکلاتشان را بگویند، از مشکلات خود گفتند و من هم گزارشی در این مورد تهیه و منتشر کردم.



اما مشکلات این شهروندان و بی توجهی مسئولان امر به این قشر موجب پریشان حالی عوامل خبری شد که چندین روز به خاطر شنیدن این مشکلات حالت روحی و روانی مناسبی نداشتیم.

خنده دار ترین خاطره: سه هفته پیش خبری از زبان یکی از مسئولان ارشد استان که در جلسه ای گفته بود، منعکس کردیم و نشریات مختلف استانی هم آن را بازنشر کردند، اما روابط عمومی آن اداره جوابیه ای تنظیم و به تمامی رسانه های استان فکس کرده بود که فلانی مصاحبه را خوانده و ضمن تایید خبر فوق مرقوم فرموده فلان کلمه را من به کار نبرده بودم و باید اصلاح شود.



این واکنش در نوع خود جالب و البته خنده دار ترین واکنش بود که به دلیل عدم تنظیم درست و رفتار حرفه ای در نوع تنظیم و ارسال جوابیه موجبات خنده ما را فراهم کرد.



کتمان ترین خاطره: دو ماه پیش کنگره ای بین المللی در اردبیل برگزار شد که خبرگزاری مهر به دلیل ارتباط با مسئولان کمیته این کنگره بیشترین خبرها، گزارشها و گفتگوها را منتشر کرد.



در یکی از جلسات کمیته علمی این کنگره به جلسه هماهنگی کمیته های کنگره دعوت شدیم. در این جلسه وقتی نوبت گزارش دهی به مسئول دبیرخانه کنگره رسید و وی مشکلات و کم کاریها را بیان می کرد که دبیر این کنگره ادبی گفت: خبرنگار مهر اینجاست و شما نباید از مشکلات کنگره بگویید.



این مدیرکل استانی در این لحظه میکروفنش را روشن کرد و گفت: ما در این کنگره هیچگونه مشکلی نداریم و کنگره به خوبی اجرا خواهد شد.



مسئول دبیرخانه کنگره که مدیر روابط عمومی آن اداره بود با شنیدن این موضوع و با لکنت زبان گفت: من تا حالا فکر می کردم این شخص "خبرنگار مهر" از اعضای کمیته علمی است وگرنه مشکلات را بیان نمی کردم.

مرگبارترین خاطره: شورابیل تنها شهر بازی اردبیل است که جوانان اردبیلی می توانند در آن هیجانات جوانی را تخلیه کنند اما تجهیزات و وسایل بازی به کار گرفته شده در این شهربازی به دلیل کهنه و غیر استاندارد بودن هر لحظه جان جوانان و استفاده کنندگان از این تجهیزات را تهدید می کند.



اوایل اردیبهشت ماه چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل به ورود و استفاده از این تجهیزات تذکراتی داده بودند که منجر به تهیه گزارشی در خبرگزاری مهر مبنی بر خطرات استفاده از وسائل بازی غیر استاندارد شد اما بی توجهی به این گزارش و خبرهای مربوطه موجب شد که چهارم مرداد ماه همزمان با روز اردبیل تنها شهربازی اردبیل رنگ خون به خود گرفته و جان جوان 21 ساله ای را بگیرد.



دغدغه ترین خاطره: عمر هیئت مدیره چهارم خانه مطبوعات استان اردبیل دو سال پیش تمام شد که یکبار با بخشنامه ای از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سال به عمر هیئت مدیره فعلی اضافه شد اما بعد از یک سال هنوز انتخابات تنها تشکل صنفی استان برگزار نشده تا دغدغه خبرنگاران استان هر روز بیشتر شود.



تهیه چندین گزارش در مورد وضعیت هیئت مدیره فعلی و انتخابات این تشکل صنفی موجب جبهه گیری عده ای از خبرنگاران استان شد غافل از اینکه پشت پرده چنین گزارشهایی چیزی جز دغدغه صنفی و حرفه ای نیست.



سیاسی ترین خاطره: انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی به جهت حساسیتهایی که داشت موجب مشارکت طیف وسیعی از اقشار مردمی با انتخابات و فرستادن نمایندگان استان به مجلس شورای اسلامی شده بود.



خبرنگار مهر طی گزارشی در مصاحبه با یکی از فعالان سیاسی اصولگرای استان نمره عملکرد نمایندگان استان در مجلس هشتم را جویا شده بود که وی اعلام کرد به عملکرد نمایندگان استان در مجلس هشتم نمره ای بالاتر از 6.5 نمی توان داد که بنابه گفته عده ای از طرفداران نامزدهای انتخاباتی تاثیر شگرفی در برگزیدگان انتخابات مجلس نهم در اردبیل داشت.

البته برای خبرنگار هر روز و هر ساعتی پر از خاطرات تلخ و شیرین است اما برخی خاطرات برای همیشه ماندگار شده اند و قسمتی از سلولهای مغز را به خود اختصاص داده و همیشه ماندگار می شوند.

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توحید مهدوی