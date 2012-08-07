تساوی تیمهای جنوبی در بندرعباس/ آلومینیوم به جمع گلزنان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و فولاد خوزستان دوشنبه شب در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر یک مساوی به پایان رسید تا سومین تساوی پیاپی آلومینیوم در این فصل رقم بخورد.

در این دیدار که با حضور حدود 10 هزار تماشاگر در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می شد، دو تیم در نیمه نخست تک موقعیتهایی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند که هیچ کدام از آنها منجر به گل نشد.

اما پس از گذشت دو دقیقه از نیمه دوم عبدالله کرمی بازیکن شماره شش فولاد با یک ضربه سر زیبا از روی کرنری که روی دروازه آلومینیوم ارسال شده بود توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند.

این گل تنها سه دقیقه بیشتر دوام نداشت و در دقیقه 50 حمله بازیکنان آلومینیوم روی دروازه فولاد منجر به اشتباه دروازه بان فولاد محمدرشید مظاهری در کنترل توپ شد و رضا ناصحی بازیکن شماره 9 آلومینیوم با استفاده از این اشتباه توانست به راحتی دروازه خالی فولاد را باز کند تا پس از مدتها انتظار نخستین گل آلومینیوم در لیگ برتر نیز به ثمر برسد.

در ادامه آلومینیوم باز هم روی اشتباه مدافعان فولاد توانست تک موقعیتهایی را روی دروازه این تیم ایجاد کند که این موقعیتها با بی دقتی مهاجمان این تیم به هدر رفتند.

فولاد هم حملاتی را روی دروازه آلومینیوم ترتیب داد که هیچ کدام از آنها تبدیل به گل نشدند.

در نهایت با این نتیجه تساوی آلومینیوم دو امتیاز دیگر خانگی را از دست داد تا در پایان هفته چهارم با سه امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قرار بگیرد.

فولاد خوزستان نیز پنج امتیازی شد و در همان رتبه یازدهم باقی ماند.