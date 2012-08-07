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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

با حضور معاون رئیس جمهور/

جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز برگزار شد

جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز با حضور زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز شامگاه دوشنبه با حضور محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در دانشگاه محیط زیست استان برگزار شد.

عیسی فرهادی استاندار البرز، احمد افضلی معاون عمرانی استاندار البرز، روانبخش شیردم رئیس دانشگاه محیط زیست و محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور در این نشست ویژه حضور داشتند.

فرآینده های ارتقای آموزشکده و دستیابی به استانداردهای فضایی فیزیکی، تدوین ساختار علمی دانشگاه و تدوین استانداردهای هیئت علمی دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جمع مشکلات ساختمان دانشگاه محیط زیست نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1667579

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