جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز شامگاه دوشنبه با حضور محمد جواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در دانشگاه محیط زیست استان برگزار شد.



عیسی فرهادی استاندار البرز، احمد افضلی معاون عمرانی استاندار البرز، روانبخش شیردم رئیس دانشگاه محیط زیست و محمدی زاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور در این نشست ویژه حضور داشتند.



فرآینده های ارتقای آموزشکده و دستیابی به استانداردهای فضایی فیزیکی، تدوین ساختار علمی دانشگاه و تدوین استانداردهای هیئت علمی دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



در این جمع مشکلات ساختمان دانشگاه محیط زیست نیز مورد بررسی قرار گرفت.

