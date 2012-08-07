ساختمان نیمه کاره دانشگاه محیط زیست تاپایان امسال تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده شامگاه دوشنبه در جلسه ویژه هیئت رئیسه دانشگاه محیط زیست استان البرز که دانشگاه محیط زیست استان برگزار شد، اظهار داشت: تکلیف ساختمان نیمه تمام دانشگاه محیط زیست استان البرز واقع در میدان استاندارد باید مشخص شود و تا آخر سال 91 به بهره برداری برسد.



وی ادامه داد: زمین اطراف قابل واگذاری با کمک استانداری و شهرداری کرج به منظور توسعه به دانشگاه محیط زیست واگذار شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست افزود: در حال حاضر رقابتی بین استان ها ایجاد شده که استانداری ها می خواهند اسپانسر دانشگاه محیط زیست شوند و استان اصفهان در این راه پیش قدم بوده و دانشکده فناوری های نوین زیست محیطی زیر نظر دانشگاه محیط زیست ایجاد شده است.



محمدی زاده گفت: اصفهان به دلیل وجود شهرک های صنعتی زیاد و آلایندگی نسبت به استان های دیگر پیش قدم بوده است.



وی تاکید کرد: باید دانشگاه های محیط زیست بر روی رشته های میان رشته ای سرمایه گذاری کند.



معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست از افزایش رشته ها در دانشگاه محیط زیست خبر داد و افزود: قصد بر این است که پایه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها از لیسانس به بالا انتخاب شود.