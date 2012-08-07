نحوه همکاری دانشگاه آزاد با سایر دانشگاهها در انجام فعالیتهای فرهنگی

محمدمهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شوراهای هماهنگی متعددی جهت همکاریهای فرهنگی دانشگاهها وجود دارد که شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و نیز شورای اسلامی شدن دانشگاهها از آن جمله به شمار می آیند.

وی ادامه داد: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد به عنوان عضو این شوراها در تصمیم گیریهای کلان فرهنگی دانشگاهها مشارکت می کند.

به گفته مظاهری مصوبات این شوراها، در تمامی دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی اجرا می شود و فعالیتهای ملی متعددی در طول سال انجام می گیرد که معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد نیز در تمامی آنها مشارکت فعال دارد.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد مهمترین فعالیتهای این دانشگاه را در راستای همکاری با شورای هماهنگی، برگزاری جشنواره ملی قرآنی دانشجویان کشور، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (بخش دانشگاهی)، جشنواره ملی تولدی نو، اجلاس سراسری اقامه نماز کشور و بسیاری از برنامه های فرهنگی دیگر اعلام کرد.