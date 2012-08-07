همه وعده های آموزش عالی به خبرنگاران/ از ژورنالیسم پزشکی تا تخفیف شهریه

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه 17 مردادماه روز خبرنگار است از این رو مناسب دیدیم تا نگاهی به برنامه هایی که مسئولان آموزش عالی برای تحصیل خبرنگاران در نظر گرفته و به آنها وعده داده اند بیاندازیم.

از رئیس دانشگاه تهران گرفته تا جهاد دانشگاهی و قولهای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می توان در لیست این کارنامه گذاشت.

این گزارش تلاش می کند تا به مهمترین وعده های آموزش عالی به خبرنگاران بپردازد از وعده هایی که تنها در حد یک خبر کوتاه تحقق یافتند و‌ وعده هایی که همت خود خبرنگاران را برای تحقق می طلبد تا وعده هایی که مسئولان به آنها جامه عمل پوشاندند.

17 فروردین‌ماه 87: برنامه آموزشی ژورنالیسم در دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این تاریخ اعلام کرد که "برنامه آموزشی ژورنالیسم پزشکی" برای نخستین بار در کشور و در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشگاه تدوین شده است.

در این تاریخ دکتر محمد فرحبخش - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این برنامه آموزشی برای پر کردن فاصله میان دانش عمومی و دانش سلامت مردم همچنین ارائه بهتر دانسته‌های پزشکی در قالب اخبار و گزارش‌ها تدوین شده است.

این مقام مسئول البته تاکید کرده بود که در این برنامه آموزشی از روزنامه‌نگاری عمومی و دانش سلامتی بهره گرفته شده و دو دسته افراد حاضر در حیطه‌های روزنامه‌نگاری و خبرنگاری همچنین افراد شاغل در حیطه‌های مختلف سلامت را در بر می‌گیرد.

16 مردادماه 89: قول وزیر بهداشت به خبرنگاران

یک روز مانده به روز خبرنگار سال 89، دکتر مرضیه وحید دستجردی - وزیر بهداشت در مراسم گرمیداشت روز خبرنگار از خبرنگاران با عنوان "بازوهای حوزه سلامت" یاد و البته تاکید کرد که امکان راه‌اندازی خبرگزاری سلامت نیست، بنابراین رشته "خبر رسانی سلامت" می‌تواند در این حوزه موثر باشد.

وی در این روز به خبرنگاران گفت که وزارت بهداشت باید خبرنگاران تخصصی سلامت داشته باشد و خبرنگاران باید بتوانند در این رشته و در دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل کرده و مدرک کسب کنند.

وحید دستجردی در این روز به خبرنگاران این وعده را هم داد که برنامه‌ریزی‌های اولیه برای رشته‌ای متناسب با این موضوع در حال انجام است و خبرنگاران می‌توانند در تدوین برنامه آموزشی آن نظرات اصلاحی خود را ارائه کنند.

تا کنون وزارت بهداشت خبری از راه اندازی چنین رشته ای اعلام نکرده است.

سهمیه ورود به دوره های فراگیر برای خبرنگاران

دانشگاه پیام نور از دیگر مراکز آموزش عالی به شمار می‌آید که در نشست خبری با اصحاب رسانه و با پیشنهاد یکی از خبرنگاران قول داد در دوره‌های فراگیر برای خبرنگاران تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

26 شهریورماه سال گذشته سعید حسامی - قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور به خبرنگاران این قول را داد که با امضای تفاهم نامه‌ای بین دانشگاه پیام نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تسهیلاتی جهت ادامه تحصیل خبرنگاران در دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شود.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه پیام نور، خبرنگاران حوزه آموزش عالی با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانند از این تسهیلات ویژه دانشگاه پیام نور استفاده کنند.

دانشگاه پیام نور همچنین درباره راه اندازی رشته ارتباطات و روزنامه نگاری در این دانشگاه،‌ اعلام کرد: "متاسفانه دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی رشته ارتباطات در واحدها و مراکز خود ندارد اما به زودی این امکان فراهم می‌شود تا رشته ارتباطات نیز در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور راه اندازی شود."

پیگیریهای خبرنگار مهر در خصوص راه اندازی این دوره برای خبرنگاران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور حاکی از آن است که حسن زیاری - رئیس دانشگاه پیام نور تاکید دارد باید اتحادیه خبرنگاران نسبت به امضای این تفاهم نامه اقدام کند.

در صورت امضای این تفاهم نامه از یک ماه آینده رشته مرتبط با روزنامه نگاری در دفترچه کنکور فراگیر سال 91 برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی گنجانده خواهد شد و خبرنگاران از بهمن سال جاری می توانند دانشجوی دانشگاه فراگیر شوند.

همچنین به گفته مهرنوش سلیم بهرامی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور در صورت توافقات نهایی،‌ در دفترچه راهنمای کنکور 91 برای خبرنگاران سهمیه قبولی در نظر گرفته می شود.

21 اسفندماه 90: خبرنگاران، دانشگاه تهرانی می‌شوند؟

فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران در واپسین روزهای سال 90، در نشستی خبری، خبر از اعطای بورس تحصیلی به خبرنگاران داد.

به گفته رئیس دانشگاه تهران، برای خبرنگارانی که حداقل سه سال سابقه خبرنگاری دارند یک آزمون اختصاصی در رابطه با خبرنگاری برگزار می‌شود و خبرنگاران ضمن تحصیل در دانشگاه تهران 2 در صورت کسب برخی شرایط، حتی می‌توانند از تخفیف 30 درصدی شهریه نیز برخوردار شوند.

سید مهدی قمصری - معاون آموزشی دانشگاه تهران درباره وعده تخفیف 30 درصدی شهریه به خبرنگاران که از سوی فرهاد رهبر اعلام شد، تاکید کرد که رهبر رئیس هیأت امنای دانشگاه تهران است و حتماً در این باره دستورات لازم را می دهد.

20 فروردین‌ماه 91: امتیاز فرهاد دانشجو به خبرنگاران خوب

فرهاد دانشجو- رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی که برای نخستین بار پس از آغاز ریاستش بر این دانشگاه به مجلس شورای اسلامی رفته بود در جمع خبرنگاران به آنان اینطور قول داد که امیدوار است بتواند برای خبرنگاران خوب امتیاز ویژه‌ای قائل شود.

از نگاه فرهاد دانشجو، خبرنگار خوب کسی است که بتواند نیازهای کشور خود را درک کرده و باعث توسعه کیفی کشور شود و تعامل سازنده‌ای با رئیس خندان دانشگاه آزاد داشته باشد.

پیگیری خبرنگار مهر در این رابطه بی پاسخ ماند.

وعده جدید وزیر بهداشت به خبرنگاران

و همچنین مرضیه وحید دستجردی - وزیر بهداشت روز گذشته در مراسم روز خبرنگار یک بار دیگر وعده ای به خبرنگاران داد و درباره درخواست خبرنگاران برای ایجاد رشته رسانه و سلامت خاطرنشان کرد که بنا به گفته معاونت وزارت بهداشت این برنامه طراحی شده اما سعی می شود سهمیه مازاد برای پذیرش دراین رشته ایجاد شود تا خبرنگاران با شرکت درآزمون بتوانند دراین رشته ادامه تحصیل دهند.

جهاد دانشگاهی هم قول داد

در این هفته محمد حسنی ایمانی خوشخو - معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، با اشاره به همکاری جهاد دانشگاهی با دستگاه های مختلف در زمینه تدوین بسته های آموزشی تخصصی، اظهار داشت: به منظور ارتقای مهارتهای تخصصی خبرنگاران بعد از ماه رمضان دوره هایی آموزشی برگزار خواهد شد. این دوره ها در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

آخرین وضعیت کارشناسی ارشد خبرنگاری دانشکده خبر

به گزارش مهر، رجبعلی برزویی - معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره راه اندازی دوره کارشناسی ارشد در دانشکده خبر اعلام کرد که این دانشکده باید درخواست راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مرتبط با خبرنگاری را به دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه دهد.

خبرنگاران فعلاً در دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشکده خبر صدا و سیما امکان ادامه تحصیل تخصصی در رشته روزنامه‌نگاری را دارند که رشته های خبرنگاری و مترجمی خبر دانشکده خبر تنها در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرند و علیرغم وعده هایی که این دانشکده برای راه اندازی دوره ارشد خبرنگاری داده است، اما تاکنون خبری از عملی شدن این وعده ها نیست.

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گزارش: فاطمه زارعی