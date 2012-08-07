  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۲

ساخت ماهواره با ابزار ساده/

کسب رتبه اول و دوم 2 تیم پژوهشگاه هوافضا در مسابقات بین المللی

کسب رتبه اول و دوم 2 تیم پژوهشگاه هوافضا در مسابقات بین المللی

دو تیم پژوهشگاه هوافضا در مسابقات بین المللی کن ست اسپانیا موفق به کسب رتبه های اول و دوم در دو بخش این مسابقات شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات "کن ست" (cansat) مسابقاتی است که در آن تیمهای شرکت کننده اقدام به ساخت ماهواره با ابزارهای ساده ای چون قوطی های نوشابه می کنند.

مسابقات کن ست اسپانیا یکی از مسابقات بین المللی معتبر در اروپا است. در این مسابقات کن ست هایی که در کلاس استاندارد طراحی شده اند، با استفاده  از راکت تا ارتفاع 2 کیلومتری پرتاب می شوند و به کمک چتر به زمین باز می گردند و کن ست ها طی این مسیر ماموریت های مورد نظر را انجام می دهند.
 
سومین دوره این مسابقات بین المللی که با همکاری سازمان فضایی اروپا و دانشگاه مادرید در اسپانیا برگزار شد، دو تیم از پژوهشگاه هوافضا در دو بخش این مسابقات به رتبه های اول و دوم دست یافتند.

تیم "ستارگام هوافضا (Aerostars) پژوهشگاه هوافضا موفق شد با کن ست خود در بخش ماموریت بازگشت به محل معین رتبه اول این مسابقات را کسب کند و تیم 3M اسپانیا حائز رتبه دوم شد.
 
تیم دوم پژوهشگاه هوافضا نیز در بخش "ماموریت های نوآورانه" پس از تیم اسپانیا در جایگاه دوم این بخش از مسابقات جهانی کن ست قرار گرفت. ماموریت کن ست این تیم نزدیک به رباتهای فضایی انتخاب شده بود.
کد مطلب 1667586

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