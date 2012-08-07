هشدار در مورد قطع درختان ناهارخوران/ اوضاع از کنترل مسئولان خارج است

مزدک دربیکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر پروژه ساخت موزه دفاع مقدس در جنگل ناهارخوران ادامه دارد و درختان بسیاری با مجوز و بدون مجوز در این محدوه قطع و قلع و قمع شده اند.

به گفته وی، بیشتر مسئولان استانی از منابع طبیعی ، محیط زیست ، شهرداری، فرمانداری، استانداری و اعضای شورای شهر با این پروژه مخالف اند، اما ظاهراً کاری از دست کسی بر نمی آید.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما در حال حاضر که تمام مسئولان و شهروندان نسبت به اجرای این پروژه در اصلی ترین منطقه تفرجی گرگان اعتراض کرده اند، مسئولان منابع طبیعی استان که دیگر توان جلوگیری از اجرای این پروژه را ندارند اعلام کرده اند مجوز از سوی مسئولان سازمان جنگلها صادر شده است.

وی در ادامه گفت: البته از دیدگاه قانونی، اداره کل منابع طبیعی استان مرجع صدور مجوز برای چنین پروژه هایی است و این که گفته می شود مسئولان در تهران برای این پروژه مجوز داده اند یا حقیقت ندارد یا سوء مدیریت اداره منابع طبیعی را می رساند که حتی توانایی کنترل و رایزنی برای جلوگیری از اجرای چنین پروژه های استانی را ندارد، چون این پروژه ملی نیست که نیاز به صدور مجوز مقامات بالا را داشته باشد.

دُربیکی افزود: به هر حال، مجوز قطع درختان جنگل های ناهار خوران از طرف هر ارگان و یا سازمانی که صادر شده باشد، منجر به تخریب گسترده محیط زیست شده است.

وی اظهار داشت: وجود این مجموعه که قطعا در جای مناسب تری می تواند اجرا شود، جدا از تخریب محیط زیست و مناطق تفرجگاهی مردم، حساسیت اجتماعی نسبت به مجری و متولی این طرح را افزایش داده و متاسفانه نه تنها بین مردم گرگان بلکه میان گردشگران نیز ذهنیت بدی را به جا گذاشته است.

به گفته این پژوهشگر محیط زیست، از آن جا که ناهارخوران یکی از مراکز اصلی گردشگری و اقتصادی گرگان است، صدور مجوز برای چنین پروژه های کاملا غیرکارشناسی به شدت بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منطقه تاثیر گذاشته و با این روند در چند سال آینده شاهد نابودی بخش عمده ای از منابع طبیعی، شریان اقتصادی و زمینه های اجتماعی مرکز استان خواهیم بود.

وی هشدار داد: ناهارخوران ریه حیاتی شهر گرگان است و صدور ساخت وساز در چنین مناطقی و سایر مناطق از جمله روستای زیارت به شدت شهر را در معرض خطر سیل قرار خواهد داد که در صورت بروز چنین اتفاقی، مسئولان کشوری و استانی و شهری باید پاسخگو باشند.

پیش از این سخنگوی شورای شهر گرگان اعلام کرده است: اداره کل منابع طبیعی استان گلستان می‌گوید که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گلستان برای این اقدام مجوز دارد و مسئولان از تهران این مجوز را به آن‌ها داده‌اند و نمی‌دانم مسئولان چرا ندیده مجوز می‌دهند.

به گفته میقانی، پروژه ساخت موزه دفاع مقدس در جنگل ناهارخوران ادامه دارد و متاسفانه درختان زیادی برای این منظور قطع شده است و من مطمئنم خانواده‌های شهدا بیش از همه از بابت قطع درختان ناراحت هستند و راضی نیستند که به جنگل آسیب زده شود.