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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۸

همگام با المپیک لندن/

آزادکاران المپیکی بامداد امروز راهی لندن شدند

آزادکاران المپیکی بامداد امروز راهی لندن شدند

آزادکاران المپیکی کشتی ایران بامداد امروز با بدرقه ابراهیم جوادی و حسن رنگرز راهی لندن محل برگزاری بازی‌های المپیک 2012 لندن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزادکاران المپیکی کشورمان بامداد امروز به ایروان ارمنستان اعزام شدند تا بعد از یک ساعت و نیم توقف در فرودگاه ایروان، راهی لندن شوند.

در مراسم بدرقه تیم ملی کشتی فرنگی ابراهیم جوادی، عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی و دارنده مدال برنز المپیک، حسن رنگرز، مشاور وزیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی، کشتی گیران و اعضای کادر فنی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان و خانواده المپیکی‌ها حضور داشتند.

بر این اساس با توجه به برنامه رقابت‌های کشتی آزاد المپیک 2012 لندن، روز 20 مردادماه حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم و صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند و سپس نوبت به مسعود اسماعیل‌پور در وزن 60 کیلوگرم، احسان لشگری در وزن 84 کیلوگرم و کمیل قاسمی در وزن 120 کیلوگرم می‌رسد که روز 21 مردادماه به روی تشک بروند. مسابقات این دو روز از ساعت 16:30 به وقت تهران آغاز می شود.

مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم و رضا یزدانی در وزن 96 کیلوگرم نیز روز 22 مردادماه به میدان می‌روند که این رقابت‌ها طبق برنامه از ساعت 12 به وقت تهران آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1667592

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