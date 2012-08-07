مسئولان قدر زحمات خبرنگاران را بدانند/ امنیت اصحاب رسانه تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری شب گذشته در دومین همایش تجلیل از خبرنگارن شهرستان شهریار که شب گذشته با حضور مسئولان و امام جمعه شهرستان، معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و خانواده شهید محمود صارمی برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و مطبوعات، اظهار داشت: تلاشگران واقعی عرصه خبر همواره درصدد اطلاع رسانی دقیق و شفاف بوده اند و این مسئله در فداکاریهای این قشر به خوبی نمود پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: نمونه های بسیاری برای اثبات فداکاری خبرنگاران در اطلاع رسانی دقیق و حقیقی وجود دارد که ایثار شهید صارمی به عنوان یکی از این نمونه ها، سند افتخاری برای خبرنگاران در طول تاریخ است.

جایگاه خبرنگاران ارتقا یابد

این مسئول ضمن تاکید بر توجه وی‍ژه به عرصه خبر رسانی، ادامه داد: در شهرستان شهریار نیز خبرنگاران مستعد و کوشایی وجود دارد که باید در راستای ارتقای جایگاه این خبرنگاران تلاش کرد و در این زمینه اولین کسانی که می توانند کمک کنند خود این عزیزان هستند.

جوهری گفت: ایجاد یک تشکل قوی مانند شورای مطبوعات و رسصانه می تواند نقش بسیار موثری در زمینه احقاق حقوق خبرنگاران و اصحاب رسانه داشته باشد که در این زمینه با همت متولیان امر، از سال گذشته جلسات این شورا در شهرستان شهریار تشکیل شد.

برخورد با مدیران خاموش

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به گلایه مطرح شده از سوی خبرنگارن مبنی بر حضور برخی مدیران خاموش در شهرستان، بیان کرد: خبرنگاران باید این موارد را به فرمانداری اطلاع دهند و با صراحت اعلام می شود که در صورت اطلاع از برخورد ناشایست مدیران، به طور حتم به آنها گوشزد خواهد شد و هیچ مدیر و مسئولی حق برخورد ناشایست یا عدم پاسخگویی به خبرنگاران را ندارد.

وی ادامه داد: مدیران ومسئولان شهرستان باید حداقل هرشش ماه یکبار نشستهای مطبوعاتی برگزار کنند وبه اطلاع رسانی شفاف و دقیق از اقدامات صورت گرفته در ادارت خود بپردازند.

ایجاد فضای امن برای خبرنگاران ضروری است

این مسئول ضمن اشاره به دغدغه امنیتی خبرنگاران، عنوان کرد: ایجاد فضای امن برای خبرنگاران، بویژه بانوان خبرنگار، یکی از اولویتها است و این امر به عنوان الفبای کار این قشر، در راس امور قرار دارد و امید می رود تلاشها برای ریشه یابی و رفع مشکلات در این زمینه بزودی محقق شود.