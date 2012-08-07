شعار وزارت بهداشت سالم نگهداشتن دندان سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین خوشنویسان با اشاره به آغاز به کار آموزشکده بهداشت دهان و اولین دوره تربیت مربی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی البرز، افزود: رشته بهداشت دهان، رشته ای است با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز آموزشی، شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی دولتی و خصوصی، که افراد به منظور ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان، خدمات پیشگیرانه، مشارکت در امر پژوهش و کمک به دندان پزشک به عنوان عضو تیم دندانپزشکی در مقطع کاردانی آموزش می بینند.

رئیس اداره سلامت بهداشت دهان و دندان ادامه داد: شیوع گسترده بیماری های دهان از یک سو و هزینه بالای تربیت کادر درمانی ایجاب می کند، تا توجه بیشتری به امر پیشگیری به عمل آید، و شعار وزارت بهداشت مبنی بر سالم نگه داشتن دندان سالم نیز با تاسیس آموزشکده بهداشت دهان قابل تحقق است.

خوشنویسان با اشاره به وظیفه کاردان بهداشت دهان اظهار داشت: کمک به ارتقای سطح سلامتی دهان و دندان جامعه و پیشگیری از بیماریهای دهان از جمله وظایف یک فرد آموزش دیده در این دوره است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش بهداشت دهان و دندان در مهدهای کودک، در دبستانها به دانش آموزان، آموزگاران و والدین و نیز آموزش به زوجین جوان، مادران باردار و شیرده از دیگر وظایف خطیر کاردان بهداشت دهان است.

خوشنویسان در پایان با اشاره به ایجاد این آموزشکده در دانشگاه تازه تاسیس البرز گفت: راه اندازی آموزشکده بهداشت دهان مصداق مهمی از عملی کردن شعار تولید ملی و جهاد اقتصادی می باشد. زیرا ما می توانیم در این مراکز با کمترین هزینه شاهد بیشترین بهره وری در امر خدمات بهداشت دهان و دندان باشیم که خوشبختانه در دانشگاه البرز این مهم در حال انجام می باشد.