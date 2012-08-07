معاون وزیر خارجه نشست مشورتی تهران در خصوص تحولات سوریه را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان، در این نشست با اشاره به اینکه از منظر جمهوری اسلامی ایران رفع کامل خشونت ها و برگزاری گفتگوهای فراگیر ملی راه حل کنترل بحران سوریه است، افزود: در این راستا، ایران در نظر دارد نشستی مشورتی با حضور تعدادی از کشورهایی که دارای مواضع اصولی و واقع بینانه در قبال تحولات سوریه هستند، در روز پنجشنبه هفته جاری در تهران برگزار کند.



وی ادامه داد: دعوتنامه شرکت در این نشست از طریق سفرا یا فرستادگان ویژه برای مدعوین ارسال شده و تاکنون بیش از ده کشور در سطوح مختلف برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده اند.



امیر عبداللهیان هدف از برگزاری نشست تهران را مشورت برای کمک به مردم سوریه ، برون رفت از بحران کنونی و بازگشت ثبات و آرامش به این کشور و حمایت از کلیه تلاش های سازنده منطقه ای و بین المللی دانست.



وی تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه بر راهکارها و اقدامات سیاسی و مسالمت آمیز برای حل بحران مزبور تاکید داشته است و تاکنون برای رفع کامل خشونت ها و ایجاد فضای مناسب گفتگوهای مشترک حاکمیت و مخالفان تلاش نموده و معتقد است تنها با اجرای گفتگوهای جدی و فراگیر ملی با مشارکت احزاب سیاسی دارای پایگاه مردمی با دولت سوریه می توان بحران این کشور را کنترل نمود و پیش زمینه تحقق آن توقف خشونت ها و ایجاد آرامش و ثبات است.



معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در این راستا ضمن یادآوری حمایت کشورمان از طرح شش ماده ای کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه به عنوان تنها راه حل و فصل سیاسی مناسب مسائل سوریه، خاطرنشان کرد: در نشست تهران اهدافی چون رفع کامل خشونتها، حمایت از مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم سوریه و پشتیبانی از ادامه پیگیری طرح کوفی عنان را دنبال می کنیم.



امیرعبدالهیان ضمن هشدار نسبت به تشدید افراط گرایی در سوریه اظهار داشت: برای ما جای سوال است که با وجود تشدید اقدامات تروریستی و خشونت آمیز در سوریه، امریکا و سایر کشورها چگونه از انتقال سلاح های سنگین و نیمه سنگین به این کشور حمایت می کنند.



وی همچنین بر ضرورت توجه رسانه های گروهی به بیان حقایق صحنه تحولات سوریه و پرهیز از اشاعه اطلاع رسانی غیرواقعی تاکید کرد.