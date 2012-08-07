عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا
-در پی انفجار یک بمب کنار جاده ای در کابل هشت نفر کشته و 8 فرد دیگر زخمی شدند.
-ایساف از کشته شدن سرکرده شبکه تروریستی حقانی در حمله هوایی در شرق افغانستان خبر داد.
-رسانه های خبری از اهدای پنج هزار تن برنج از سوی ویتنام به سیل زدگان در کره جنوبی خبر دادند.
-پاکستانی ها در اعتراض به بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو راهی خیابانهای کراچی شدند.
خاورمیانه و آفریقا
-حمله مسلحانه در دارفور 4 کشته برجا گذاشت.
-شاه اردن درباره آغاز جنگ فراگیر داخلی در سوریه هشدار داد.
-اخوان المسین موساد را عامل حمله اخیر در صحرای سینا می داند.
آمریکا
-اوباما خواستار اتخاذ روش های جدید برای کنترل سلاح و کاهش خشونت در آمریکا شد.
-در ادامه رقابت های انتخابات 2012 آمریکا، باراک اوباما با انتقاد از برنامه های اقتصادی رامنی گفت: رامنی قصد دارد پول را از قشر متوسط و ضعیف آمریکا گرفته و آن را به ثروتمندان بدهد.
اروپا و روسیه
-آرژانتین تیمی را برای کمک به پناهندگان سوری اعزام می کند.
-رئیس جمهوری لهستان توافق کشورش را با آمریکا برای استقرار موشک های این کشور یک اشتباه سیاسی خواند.
-انفجار در چچن 4 کشته برجا گذاشت.
-رویترز در گزارشی نوشت: دولت ائتلافی انگلیس به دلیل عمل نکردن به وعده های خود برای انجام اصلاحات بدترین بحران هایی را تجربه می کند.
-مقامات یونان اعلام کردند در حمله به کمپ های مهاجران شش هزار نفر را بازداشت کردند.
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