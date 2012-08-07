عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا

-در پی انفجار یک بمب کنار جاده ای در کابل هشت نفر کشته و 8 فرد دیگر زخمی شدند.

-ایساف از کشته شدن سرکرده شبکه تروریستی حقانی در حمله هوایی در شرق افغانستان خبر داد.

-رسانه های خبری از اهدای پنج هزار تن برنج از سوی ویتنام به سیل زدگان در کره جنوبی خبر دادند.

-پاکستانی ها در اعتراض به بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو راهی خیابانهای کراچی شدند.

خاورمیانه و آفریقا

-حمله مسلحانه در دارفور 4 کشته برجا گذاشت.

-شاه اردن درباره آغاز جنگ فراگیر داخلی در سوریه هشدار داد.

-اخوان المسین موساد را عامل حمله اخیر در صحرای سینا می داند.

آمریکا

-اوباما خواستار اتخاذ روش های جدید برای کنترل سلاح و کاهش خشونت در آمریکا شد.

-در ادامه رقابت های انتخابات 2012 آمریکا، باراک اوباما با انتقاد از برنامه های اقتصادی رامنی گفت: رامنی قصد دارد پول را از قشر متوسط و ضعیف آمریکا گرفته و آن را به ثروتمندان بدهد.

اروپا و روسیه

-آرژانتین تیمی را برای کمک به پناهندگان سوری اعزام می کند.

-رئیس جمهوری لهستان توافق کشورش را با آمریکا برای استقرار موشک های این کشور یک اشتباه سیاسی خواند.

-انفجار در چچن 4 کشته برجا گذاشت.

-رویترز در گزارشی نوشت: دولت ائتلافی انگلیس به دلیل عمل نکردن به وعده های خود برای انجام اصلاحات بدترین بحران هایی را تجربه می کند.

-مقامات یونان اعلام کردند در حمله به کمپ های مهاجران شش هزار نفر را بازداشت کردند.