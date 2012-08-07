به گزارش خبرنگار مهر، ساسان دلاویز شامگاه دوشنبه در دیدار با سرمایه گذران ترک گفت: شهرستان طالقان به عنوان یک فرصت بکر از نظر سرمایه گذاری قلمداد می شود.



وی اظهار داشت: شهرستان طالقان با ذخایر غنی معادن، چشمه های آب معدنی و همچنین فرصتهای گردشگری همواره مورد توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی است.



فرماندار طالقان ادامه داد: شهرستان طالقان با استقبال از حضور سرمایه گذاران تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاری در این شهرستان فراهم خواهد کرد.



دلاویز اولویت سرمایه گذاری در طالقان را با سرمایه گذاران داخلی دانست و گفت: تسهیلات ویژه ای را برای سرمایه گذاران داخلی فراهم خواهیم کرد.



در این دیدار سرمایه گذاران ترک نیز با کم نظیر دانستن فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان طالقان بیان داشتند طالقان از نظر معادن و ذخایر بسیار غنی است.



فرماندار طالقان و سرمایه گذاران ترک اظهار امیدواری کردند در نشست بعدی بتوانند به تفاهمی صحیح و منطقی در خصوص سرمایه گذاری در طالقان برسند.