تجدید نظر در برخی قوانین تخلفات رانندگی در گرگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ربیعی با اشاره به اینکه بحث و بررسی پیرامون علائم عمودی و افقی ترافیکی سطح شهر از موضوعات مطرح شده در دویست و بیست و هفتمین جلسه کمیسیون توسعه و عمران با حضور جمعی از کارشناسان و دست اندرکاران این امر بود، گفت: حمل خودرو با جرثقیل از جمله قوانینی است که بعضاً شهروندان را دچار مشکل می کند.

وی افزود: از آنجایی که شاهد حمل خودروهای مختلف توسط جرثقیل در ساعات کم ترافیک در خیابان ولی عصر(عج) که از شلوغ ترین خیابان های گرگان است می باشیم، این سوال مطرح می شود که چرا اوایل صبح و بعدازظهر که خیابان مذکور و سایر معابر سطح شهر از ترافیک کمی برخوردار هستند، شهروندان نمی توانند از پارک حاشیه خیابان ها استفاده کنند در صورتی که بعضی از شهرهای بزرگتر در ساعات کم تردد وسایل نقلیه عمومی اجازه استفاده از پارک حاشیه معابر را دارند.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران و حمل و نقل شهری شورای شهر ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد شد علائم ترافیکی ‹توقف مطلقاً ممنوع› و ‹حمل با جرثقیل› در خیابان ولی عصر و معابر مشابه در سطح شهر در ساعات کم ترافیک برای آسایش بیشتر شهروندان مورد بررسی و تجدید نظر قرار بگیرد.

جذب سرمایه گذار ضرورت توسعه شهر گرگان

مصطفی سبطی عضو شورای شهر گرگان در نطق پیش از دستور خود با تاکید به اهمیت سرمایه گذاری و ضرورت توجه بیشتر مدیریت شهری گرگان به این مقوله گفت: بر اساس نظر اقتصاددانان در حالت تعادل اقتصادی به ازای تحقق یک ریال سرمایه گذاری درآمد ملی 5 برابر افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه ایران رتبه 133 جذب سرمایه گذاری جهان را دارا می باشد، افزود: ایران از سال 72 تا 87، فقط 5/5 میلیارد دلار از 33 میلیارد دلار طرح تصویبی سرمایه خارجی جذب نموده است.

نقش رسانه در مدیریت شهری

ذبیح الله میقانی عضو شورای شهر گرگان گفت: مدیریت یک شهر مدرن نیازمند برخورد سنجیده با شهروندانی است که در ایفای وظایف و حقوق شهروندی خود، دسترسی بیشتری به منابع آگاهی­دهنده دارند و دیگر نمی­توان برای دریافت عوارض جدید یا اجرای یک پروژه محدود کننده آنها را صرفا با ابزار قهری یا تشویقی قانع کرد. شهرنشینی مدرن، مدیریت شهری مدرن را طلب می­کند و این به ابزار مدرن احتیاج دارد.

وی اظهار داشت: عملکرد رسانه ها نسبت به رویدادهای مدیریت شهری از یک سو منعکس کننده نیازها و تقاضاها و مطالبات مردم است و از دیگر سو عامل اطلاع رسانی فعالیت های انجام گرفته از سوی مسئولان عرصه مدیریت شهری است که باعث آگاهی مردم از این فعالیت ها، استفاده از خدمات ارائه شده و یا مشارکت در آنها می شود و در مجموع ارتباط مستقیمی با مقوله توسعه شهری و به تبع آن توسعه همه جانبه جوامع دارد. مدیریت شهری به­ واسطه پیچیدگی­هایی که به­ سبب گسترش روزافزون شهرها با آنها مواجه است نیازمند ابزار جامع­ تر و منطبق با شکلهای نوین مسائل شهری است که این ابزار هم جنبه نرم­افزاری و هم سخت­افزاری دارند.