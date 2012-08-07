کارگردان کردستانی جایزه جشنواره "یک کشور، یک فیلم" فرانسه را به‌ دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه "صدای باران" به کارگردانی "جلال ساعدپناه" و با حضور این فیلمساز سنندجی، در بخش رقابتی سومین دوره جشنواره "یک کشور، یک فیلم" در کشور فرانسه به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد و توانست بیشترین آرا را به‌ دست آورد و جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از میان 47 فیلم اروپایی، آسیایی و آمریکایی از آن خود کند.

این جشنواره اعضای هیئت داوران ندارد و در واقع، مردم داوران این جشنواره محسوب می‌ شوند و با آرای خود بهترین فیلم را انتخاب می‌کنند که امسال کارگردان کردستانی توانست بیشترین آرا و جایزه این جشنواره مردمی را از آن خود کند.

این جشنواره با نمایش 47 فیلم‌ کوتاه داستانی، انیمیشن، مستند و تجربی از کارگردان 47 کشور جهان در روزهای پنج تا هشت مردادماه جاری در فضایی زیبا و با حضور گرم و استقبال بی ‌نظیر اهالی دهکده "آپچت" در نزدیکی شهر کلرمون فران برگزار شد.

جشنواره "یک کشور، یک فیلم" هر سال برگزار می شود که از سینمای ایران تنها فیلم کوتاه "صدای باران" به همراه کارگردان آن در این جشنواره حضور داشت، این فیلم توسط شرکت سینمایی "ستاک فیلم سنندج" با مدیریت "ستار چمنی ‌گل" و "ویدا صالحی" ساخته شد.

"صدای باران" در آخرین حضور بین ‌المللی خود و با حضور کارگردان آن، در بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم "بلاک" آلمان به نمایش درآمد و توانست جایزه بهترین فیلم این جشنواره را از میان 54 فیلم اروپایی و آسیایی از آن خود کند.

این جشنواره نیز با نمایش فیلم‌ های کوتاهی از کارگردان کشورهای مختلف جهان در چندین بخش رقابتی و غیررقابتی و بخش شرکت سینمایی در روزهای 13 تا 19 اردیبهشت ماه جاری در شهر برلین آلمان و همزمان با آن در کشور آمریکا برگزار شد.