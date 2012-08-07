مدارس حوزه های علمیه در تربیت عالمان برجسته نقش تاثیرگذاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین دوشنبه شب در جلسه هم اندیشی موسسین و اعضاء هیئت امنا مدارس حوزه های علمیه خواهران که در محل حوزه علمیه استان برگزار شد اظهارداشت: امروز خوشبختانه حوزه های علمیه خواهران فعال است و این فضا و امکانات برای حضور آنها در عرصه معارف علمی و کسب علوم قرآنی است.

امام جمعه قزوین افزود: در اسلام به فراگیری علم بسیار تاکید شده و از جایگاه بالایی برخوردار است و در این میان خواهران قشر معظم جامعه بوده که باید در کسب علم تلاش بیشتری داشته باشند.

وی به ارتباط حوزه های علمیه با دانشگاه ها و مدارس تاکید کرد و یادآورشد: خوشبختانه ارتباط حوزه های علمیه و دانشگاه ها و همچنین نوجوانان و جوانان بسیار مطلوب است و امروز مکان پاسخگویی به شبهات در حوزه علمیه دایر است.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: همین حوزه های علمیه بود که توانست شخصیت های ارزنده ای به جامعه معرفی کند که نمونه بارز آن حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری به نقش مهم خانواده ها در معرفی فرزندان به دروس حوزوی اشاره کرد و گفت: خانواده ها اگر فرزندانی علاقه مند به فراگیری دروس حوزوی داشتند با معرفی آنان به مدارس علمیه می توانند این فرزندان را در آینده به شخصیت های برجسته و عالمان با تقوا در جامعه تبدیل کنند.