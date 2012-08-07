سیاست تحریم و انزوای ایران بی اثر بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه روز شنبه در گفتگو با " بنوا فوکون " خبرنگار آژانس خبری Daw Jones تاکید کرد تحریم ها ملت ایران را متحدتر خواهد کرد .

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران سیاست تحریم و انزوای ایران را بی اثر توصیف کرد.



گزارش منتشره در داوجونز در این خصوص به شرح ذیل است:

به گفته یک دیپلمات عالی رتبه ایرانی، دیدگاه این کشور در قبال سناریویی مبنی بر کاهش درصد غنی سازی هسته ای در مقابل خاتمه تحریم ها، بسته نیست.

این اظهارات نشان می دهد که با وجود ناتوانی روز پنج شنبه "کاترین آشتون"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و "سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد پرونده هسته ای ایران برای توافق در مورد تاریخی برای مذاکرات مجدد، دولت ایران از تلاش برای یافتن راه حل دست برنداشته است.

اما موضع ایران همچنین برشکاف موجود بین طرفین تاکید دارد. غرب تا کنون انگیزه کمی در مورد کاهش تحریم ها نشان داده است و همیشه در درجه اول خواهان بحث بر سر کاهش غنی سازی اورانیوم بوده است.

مذاکرات سطح عالی، بین ایران و گروه 1+5 (اعضای ثابت شورای امنیت و آلمان) از ماه ژوئن معلق باقی مانده اند، با اینحال تماس هایی در سطوح پایین تر ادامه داشته است. یکی از دیپلمات های اتحادیه اروپا طی این هفته هشدار داده است که صبر و تحمل غرب ممکن است تمام شود.

هرچند وقتی از آقای "علی آهنی" سفیر ایران در پاریس، سوال می شود که اگر غرب پیشنهاد خاتمه تحریم ها در مقابل محدود کردن غنی سازی اورانیوم در حد 5 درصد را به ایران بدهد، ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، وی می گوید چنین "مبادله ای" می تواند مورد بررسی قرار گیرد.



این دیپلمات در اعلامی نادر خطاب به یک سازمان خبری بین المللی از زمان آغاز تحریم های جدید در تابستان اخیر علیه ایران ، می گوید در صورتی که حسن نیتی از سوی "طرف مقابل" وجود داشته باشد، چنین تفاهمی می تواند حاصل شود.

"آهنی" افزوده است که مذاکره درباره غنی سازی 20 درصدی، مستلزم مذاکرات همزمان در مورد خاتمه دادن به تحریم هاست.

"جلیلی" مذاکره کننده ارشد ایران، در ماه ژوئن گفته است که در صورتی که غرب حقوق ایران مبنی بر تولید سوخت هسته ای را به رسمیت بشناسد و تحریم ها را کاهش دهد، ایران حاضر به مصالحه خواهد بود. اظهارات "آهنی" نیز نشان می دهد که ایران آماده است تا در رابطه با برنامه هسته ای خود انعطاف نشان دهد.

ایران تا کنون سطح فعالیت های غنی سازی خود را تا حد 20 درصد افزایش داده است، اما می گوید که آماده است تا این سطح از غنی سازی را (20 درصدی) از طریق کشور ثالث تامین کرده و برنامه هسته ای خود را تا حد 5 درصد کاهش دهد. کاهش سطح برنامه هسته ای ایران تقاضای اصلی غرب است، زیرا این سطح از غنی سازی به سطح مورد نیاز برای دستیابی به سلاح هسته ای نزدیک می شود. هرچند ایران ادعا می کند که برنامه هسته ای اش صلح آمیز می باشد.

با این همه "آهنی" گفته است چنین گزینه ای صرفا در صورتی می تواند در نظر گرفته شود که غرب متعهد شود که اورانیوم غنی شده 20 درصدی مورد نیاز ایران را تامین کرده و همچنین به تحریم های اقتصادی خود علیه ایران خاتمه دهد.

غرب در مذاکرات خود در مورد برنامه هسته ای ایران پیشرفتی حاصل نکرد، اما دو طرف گفته اند که به تلاش برای یافتن تفاهمی در این رابطه ادامه خواهند داد.

در ضمن آمریکا تحریم های خود را تشدید کرده است. طی این هفته، قانون گذاران قانون جدیدی تصویب کرده اند که بر اساس آن، تحریم ها به سطح شرکت هایی که وارد سرمایه گذاری مشترک نفتی با ایران شده اند گسترش می یابد و شامل مجازات هایی برای ارائه بیمه به شرکت خصوصی شده ملی نفتکش ایران می باشد. آمریکا همچنین بانک های چین و عراق را که می گوید در حال انجام معامله با ایران بوده اند، هدف قرار داده است.

"آهنی" گفته است "ما در عین حال که به تعهدات خود مبنی بر پیمان منع گسترش سلاح اتمی پایبند هستیم، برنامه هسته ای ایران را بدون درنظر گرفتن تحریم ها ادامه می دهیم".

وی همچنین گفته است که ایران می تواند در مقابل اقدامات شدید اخیر که برای ضربه زدن به درآمد های ایران اتخاذ شده اند، استقامت کند.

سفیر گفت: آنها می پندارند که می توانند اقتصاد ایران را به زانو دربیاورند، اما بعد از "دهه ها تحریم، مطمئن باشید همانطور که در گذشته ثابت شده، ما این تحریم ها را به فرصت هایی برای خود تبدیل خواهیم کرد".

برخی از مقامات آمریکایی نیز گفته اند که امیدوارند که این تحریم ها بتوانند ایرانی ها را به فشار آوردن به حکومت برای تغییر سیاست هایش سوق دهند.

اما آهنی گفته است " برخی که فکر می کنند مردم به دلیل تحریم ها قیام خواهند کرد، اشتباه می کنند. این تحریم ها مردم ایران را متحدتر خواهد کرد".

ایران با وجود مناقشه با غرب، همچنین مشتاق حفظ جایگاه بین المللی خود است.

این کشور میزبان اجلاس سران جنبش عدم تعهد در اواخر ماه اوت در تهران خواهد بود که در آن بیش از 120 کشور شرکت خواهند کرد.

سفیر ایران در پاریس می گوید ما می خواهیم که جنبش عدم تعهد شکوفا شده و وزن بیشتری در عرصه بین المللی داشته باشد.