به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخاب 6 عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار جلسه علنی روز سه شنبه مجلس قرار داشت و هیات رئیسه اسامی 6 کاندیدایی که به تایید این هیات رسیده بود به مجلس معرفی کرد تا به رای نمایندگان گذاشته شود.

بر اساس این گزارش از 245 رای ماخوذه روح الله حسینیان نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با 164 رای، موسی غضنفرآبادی نماینده بم و عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس با 201 رای، غلامرضا اسداللهی نماینده تایباد با 166 رای، عزیز اکبریان نماینده کرج با 164رای، عوض حیدرپور نماینده شهرضا با 149 رای و سید محمد حسین میرمحمدی نماینده گلپایگان با 141 رای به عنوان اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند.

به گزارش مهر، محمدحسن ابوترابی فرد به عنوان یکی از نواب رئیس با انتخاب هیات رئیسه در این هیات 7 نفره عضو است.