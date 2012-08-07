"صائب عریقات" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوار غزه در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات اخیر مطرح شده از سوی برخی شخصیتهای صهیونیستی علیه ایران، اظهار داشت: به نظر من تهدیدات مطرح شده از سوی تل آویو توخالی است.

وی تاکید کرد: در واقع من معتقد نیستم که رژیم صهیونیستی حمله به ایران را عملی کند، اما پشت پرده این ماجرا این است که آنان در صدد هستند با سیاست ایران هراسی به اهداف مورد نظر خود در عرصه بین المللی و منطقه ای دست یابند.

مذاکره کننده ارشد فلسطینی خاطر نشان کرد: منطقه نیازی به جنگ جدیدی ندارد، بلکه نیازمند صلح و ثبات است. به اعتقاد من هر گونه تنش نظامی در منطقه فقط به پیچیده تر شدن اوضاع خاورمیانه منجر می شود.

عریقات با تاکید بر اینکه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا مردود و شکست خورده خواهد بود، تاکید کرد: معضل اصلی و خطر حقیقی در خاورمیانه عدم حل منازعات در مسئله موجودیت رژیم صهیونیستی است.

وی در توضیح این موضوع عنوان کرد: کلید صلح، ثبات، دموکراسی و امنیت در منطقه پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است.