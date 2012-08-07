افرادی که تنها 17 مرداد خبرنگار می شوند/ مشکلات همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مراسم های کلیشه ای با سخنرانی مسئولان استان و همچنین تقدیر و تجلیل هایی که رنگ و بوی تکرار دارد از جمله مسائلی است که حداقل طی پنج سال اخیر مطبوعات و رسانه های جمعی کردستان را در روز 17 مرداد تحت تاثیر قرار می دهد و علیرغم تمام مسائل مطرح شده متاسفانه همچنان این وضعیت ساماندهی نشده و ادامه دارد.

در استان کردستان به صورت اسم و تا قبل از 17 مرداد ماه نزدیک به 100 نفر به عضویت خانه مطبوعات کردستان در آمده بودند که البته از این جمع تنها می شود 30 تا 40 نفر به عنوان افراد فعال معرفی کرد چرا که دیگر افراد عضو خانه بیشتر به دنبال جذب آگهی و مسائل اقتصادی هستند و دغدغه خبری چندانی ندارند، ولی به ناگاه شب گذشته این تعداد افزایش یافت و کلیه کسانی که حتی برای یک روز هم اسم خبرنگار را یدک می کشند همراه و همسان با دیگر فعالان این عرصه در استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر اساس میزان فعالیت خبرنگاران رسانه های جمعی در استان کردستان و حضور افراد در نشست های خبری، جلسات و برنامه های مختلف می توان گفت که کردستان به زحمت حدود 30 تا 40 خبرنگار فعال دارد ولی زمانی که روز خبرنگار فرا می رسد شمار افراد زیاد شده و کسانی هم که شاید در طول سال زحمت تنظیم یک خبر ساده به خود را نداده باشند، خبرنگار می شوند تا از این خوانی که البته زیاد هم چرب نیست بهره ای ببرند.

برگزاری مراسم کلیشه ای برای تجلیل از خبرنگاران برتر استان کردستان بار دیگر دوشنبه شب برگزار شد و حدود 150 نفر به عنوان خبرنگار و فعال رسانه ای در سالن دولت استانداری کردستان جمع شدند تا همانند سالهای گذشته ابتدا رئیس خانه مطبوعات گزارشی ارائه دهد و سپس مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه استاندار سخنرانی کنند و در نهایت در بخش پایانی لوح های تقدیر به افراد حاضر اهدا شود.

هر چند که خبرنگاران رسانه های جمعی به دلیل شغلی که دارند در طول سال بارها به سخنرانی های متعدد مدیران و مسئولان گوش می دهند ولی باز هم شب گذشته و در روز خبرنگار، تنها 10 دقیقه برای خبرنگاران وقت فراهم شد تا آنها از دغدغه های خود بگویند که البته این 10 دقیقه هم مشخص نشد چگونه گذشت.

دغدغه های خبرنگاران کردستان در حالی شب گذشته باز هم نادیده گرفته شد که رئیس و مدیر خانه مطبوعات استان هم همانند سال گذشته از کنار این دغدغه ها به سادگی گذشتند و به جای مطرح کردن این موارد بیشتر به فکر تقدیر و تشکر از فلان مدیر و مسئول دولتی بودند و باز هم روز خبرنگار دیگری سپری شد و دغدغه های فعالان این عرصه همچنان پابرجاست.

در مراسم روز خبرنگار در کردستان بار دیگر دغدغه های چند ساله این قشر سرباز کرد و البته این روز هم گذشت و باز هم قرار است که این نیازها و انتظارات ادامه داشته باشد و چونکه به صورت عملی خانه مطبوعاتی وجود ندارد نمی توان نسبت به مطرح کردن آنها از سوی خانه مطبوعات هم زیاد دلخوش بود و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات لابد دغدغه های دیگری هم برای خود دارند.

البته در مراسم شب گذشته اتفاقات جالب دیگری نیز روی داد که به نظر می رسد تنها می توان در کردستان همانند آنها را یافت که از آن جمله می توان به تقسیم بندی خبرنگاران به دو قشر فعال و عادی اشاره کرد که بر اساس تصمیم هیئت مدیره خانه مطبوعات و متولیان برگزاری این مراسم 22 نفر خبرنگار فعال که البته بیشتر سرپرست خبرگزاری ها، مدیران مسئول نشریات محلی و شماری از سرپرستان روزنامه های سراسری به عنوان فعالان کردستان مورد تقدیر قرار گرفتند و جالب تر اینکه از سال 85 تاکنون هر سال از مبلغ نقدی که به خبرنگاران پرداخت می شود نیز کاهش می یابد.

نحوه انتخاب و چینش اعضای فعال رسانه های جمعی استان کردستان از سوی خانه مطبوعات در حالی صورت گرفته که ملاک و سنجش های مشخص برای این کار هیچ گاه اعلام نشد و این انتخاب های سوری به جایی رسید که شماری از خبرنگاران به این موضوع اعتراض کرده و از دریافت هدیه نیز خودداری کردند.

نبود سیستم نظارتی مناسب از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین خانه مطبوعات کردستان و همچنین برنامه ریزی غیراصولی در راستای برگزاری مراسم روز خبرنگار باعث شد که کام خبرنگاران استان نیز شب گذشته تلخ شود و به جای فراهم کردن فضای مناسب برای تجلیل از فعالان رسانه های جمعی بیشتری، مراسمی برای خالی نبودن عریضه برگزار شد.

شاید که نامگذاری 17 مرداد ماه به عنوان روز خبرنگار بهانه ای است که قدر شان و جایگاه این قشر برای اقشار مختلف جامعه بیشتر عیان و هویدا شود ولی متاسفانه در کردستان اوضاع به گونه ای دیگر است و روز خبرنگار به فرصتی تبدیل می شود فعالان این عرصه بیشتر خون دل بخورند.

روز خبرنگار امسال هم در کردستان با تمام حواشی آن به پایان رسید و برنام متولیان آنگونه که برنامه ریزی کرده بودند نبود ولی بهتر آن است که حداقل مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از همین امروز و برای جلوگیری از اتفاقات شب گذشته دست به کار شده و با ساماندهی خانه مطبوعات زمینه را برای رفع مشکلات فراهم کند تا شاید در سال آینده حداقل شاهد برگزاری مراسمی در شان فعالان رسانه ای کردستان باشیم.