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۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

به مناسبت روز جهانی مسجد/

گردهمایی ائمه جماعات مساجد استان قم برگزار شد

گردهمایی ائمه جماعات مساجد استان قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: گردهمایی ائمه جماعات مساجد استان به مناسبت روز جهانی مسجد در حسینیه ثارالله سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی، شامگاه دوشنبه در سومین گردهمایی روز جهانی مسجد که به مناسبت  روز بسیج مسجد و مجلات در حسینیه ثارالله سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم برگزار شد با اشاره به تشکیل ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم اظهار داشت: در جلسات که ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم برگزار می کند، مشکلات که بین پایگاه ها، حوزه ها و ائمه جماعات مساجد وجود دارد را حل و فصل کرده و روند تعامل میان این افراد را بهبود می بخشد.

سید جواد هاشمی افزود: در این جلسات تلاش می شود با بهبود همکاری ها در مساجد و مرتفع شدن مشکلات آنها، زمینه برای تحقق ارتش ده ها میلیونی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، مهیا شود.
 
وی ابراز داشت: با برگزاری این جلسات فاصله ها بسیار کمتر و اختلافات حل و فصل شده است و موضوعات مربوط به این دو نهاد مورد بررسی قرار می گیرد.

فرمانده بسیج مساجد و محلات سپاه علی بن ابی طالب استان قم خاطرنشان کرد: ستاد انسجام بسیج و مساجد تا کنون قریب به 26 جلسه ستادی و نزدیک به 10 همایش استانی داشته و در این همایش ها با حضور بسیجیان و ائمه جماعات مشکلات و مسائل مشترک این دو قشر مطرح شده است.

وی ارتباط چهره به چهره فرماندهان پایگاهها و نواحی مقاومت بسیج با ائمه جماعات، رصد مسایل سیاسی روز، صیانت از بحث ولایت فقیه، ارایه مشاوره معرفتی و بصیرتی، پاسخ به شبهات، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ایجاد بستری مناسب در قالب رشد معنوی، اخلاقی و ارشادی را از جمله اهداف همایشات برگزار شده توسط ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم عنوان کرد.
کد مطلب 1667647

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