گردهمایی ائمه جماعات مساجد استان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جواد هاشمی، شامگاه دوشنبه در سومین گردهمایی روز جهانی مسجد که به مناسبت روز بسیج مسجد و مجلات در حسینیه ثارالله سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم برگزار شد با اشاره به تشکیل ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم اظهار داشت: در جلسات که ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم برگزار می کند، مشکلات که بین پایگاه ها، حوزه ها و ائمه جماعات مساجد وجود دارد را حل و فصل کرده و روند تعامل میان این افراد را بهبود می بخشد.

سید جواد هاشمی افزود: در این جلسات تلاش می شود با بهبود همکاری ها در مساجد و مرتفع شدن مشکلات آنها، زمینه برای تحقق ارتش ده ها میلیونی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، مهیا شود.



وی ابراز داشت: با برگزاری این جلسات فاصله ها بسیار کمتر و اختلافات حل و فصل شده است و موضوعات مربوط به این دو نهاد مورد بررسی قرار می گیرد.



فرمانده بسیج مساجد و محلات سپاه علی بن ابی طالب استان قم خاطرنشان کرد: ستاد انسجام بسیج و مساجد تا کنون قریب به 26 جلسه ستادی و نزدیک به 10 همایش استانی داشته و در این همایش ها با حضور بسیجیان و ائمه جماعات مشکلات و مسائل مشترک این دو قشر مطرح شده است.



وی ارتباط چهره به چهره فرماندهان پایگاهها و نواحی مقاومت بسیج با ائمه جماعات، رصد مسایل سیاسی روز، صیانت از بحث ولایت فقیه، ارایه مشاوره معرفتی و بصیرتی، پاسخ به شبهات، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ایجاد بستری مناسب در قالب رشد معنوی، اخلاقی و ارشادی را از جمله اهداف همایشات برگزار شده توسط ستاد انسجام بسیج و مساجد استان قم عنوان کرد.