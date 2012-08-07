به گزارش خبرنگارمهر، احمد کریمی اصفهانی در ضیافت افطاری جامعه اصناف و بازار با اشاره به توطئه هایی که دشمنان اسلام درطول 33 سال از عمر انقلاب اسلامی بر علیه کشورمان داشتند، گفت: جنگ تحمیلی، صحرای طبس، ترورها متعدد، انرژی هسته ای و این روزها نیز تحریم ها تهدیدها اقتصادی به ما تحمیل شده است که به خیال خود فکر می کنم که می توانند نظام را از حرکت خود باز دارند.

وی با بیان اینکه هدف غرب و آمریکا از دخالت در سوریه مورد هدف قرار گرفتن خاکریز بعدی یعنی جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: اما ما شاهد بودیم که سوریه به موفقیت‌هایی دست یافت که متأثر از جمهوری اسلامی است.



دبیرکل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه درس پایمردی وایستادگی ایران در دنیا اشاعه پیدا کرده است، گفت: خیلی ها باور نمی کردند که سوریه چند روز بیشتر دوام بیاورد اما امروز شاهدیم که اکنون دشمن دراین کشور مریض شده است.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلان نظام، پیش بینی شرایط و اوضاع آینده را داشتند گفت: یکی از این سیاست های کلان، ابلاغیه اصل 44 بود که به فرموده مقام معظم رهبری اگر درست اجرا می شد انقلابی در اقتصاد ایران رخ می داد؛ اما متاسفانه هیچ پیشرفتی از این باب حاصل نشد.

وی همچنین با اشاره به شعارهای سال گفت: چند سالی است که مضمون شعار های سال جنبه اقتصادی دارد اما هیچ رونقی دراین زمینه نداشتیم و هنوز مشغول شعارزدگی هستیم.

دبیرکل جامعه اصناف و بازار تاکید کرد: در حالی که 5 ماه از شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی گذشته است اما مسائل اصل 44 زمین مانده و خصوصی‌سازی به خودمانی سازی تبدیل شده است.

کریمی اصفهانی افزود: در هدفمندی یارانه ها نیز شاهدیم که 30 درصد سهمیه بخش تولید از آزاد سازی قیمت ها محقق نشده است.

وی با اشاره به تهدیدها و تحریم های اقتصادی گفت: برای مقابله با تحریم های اقتصادی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و بنابراین جا دارد همانطور که مردم به خوبی درهمه شرایط مقاومت کردند، امروز هم توسعه اقتصادی به دست مردم سپرده شود و با تجارب بخش خصوصی این معضل نیز پشت سر گذاشته شود.