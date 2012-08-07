روادید مسافران ایرانی کنگره جهانی کتابداری بالاخره صادر شد

اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هیئت ایرانی برای اخذ روادید سفر به فنلاند جهت حضور در اجلاس جهانی کتابداری داشته‌اند، گفت: سفارت فنلاند در مرحله اول به هیچ یک از افراد روادید نداد و در واقع داستان صادر نشدن روادید در دوره قبل ایفلا در پورتوریکو تکرار شد.

وی افزود: با این توضیح که برای شرکت در آن دوره نیاز به اخذ ویزای ایالات متحده آمریکا بود اما امسال خود کشور فنلاند برای هیئت ایرانی موانعی را ایجاد کرد و همانطور که گفتم در مرحله اول برای هیچ یک از اعضا روادید صادر نکرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اضافه کرد: با پیگیریهایی که از طریق ایفلا انجام دادیم و با مکاتباتی که با وزارت امور خارجه و سفارت فنلاند در ایران صورت گرفت، نهایتاً ویزای هر چهار نماینده سازمان در کنگره جهانی کتابداری صادر شد.

به گفته صلاحی این افراد عبارتند از: خود وی و یکی دیگر از مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی به همراه دو نفر از اعضای هیئت علمی این سازمان که مقالاتشان برای ارائه در ایفلا پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: انشاءالله ما یکشنبه عازم هلسینکی برای حضور در ایفلا هستیم و روز دوشنبه هم در کنگره حضور خواهیم داشت.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران عضو ایفلا است و در این مجمع بین‌المللی کتابداری، دارای حق رای است.

هفتاد و هشتمین کنگره جهانی کتابداری ایفلا از 11 تا 17 آگوست 2012 (21 تا 27 مرداد 1391) با موضوع «کتابخانه‌های کنونی، الهام بخش، شگفت‌آور و توانمند» در هلسینکی فنلاند برگزار می‌شود.