پیروزی تراکتورسازی با حمایت هواداران/ هیاهوی راه آهنی ها بی نتیجه ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بامداد امروز سه شنبه با انجام هشت دیدار باقی مانده به پایان رسید که در یکی از بازیهای حساس، تیم تراکتورسازی تبریز در خانه تیم راه آهن شهر ری با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

احسان حاج صفی مدافع چپ تیم تراکتورسازی در دقیقه 67 با ضربه ایستگاهی دیدنی اش تنها گل این دیدار را به ثمر رساند تا دومین گل فصل خود را وارد دروازه تیم راه آهن کند.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی تهران و در حضور حدود پنج هزار هوادار تیم میهمان به انجام رسید، تیم تراکتورسازی با سرمربیگری تونی اولیویرا نمایشی بهتر از بازیهای قبلی خود ارائه داد و توانست با در اختیار داشتن توپ و میدان، نبض بازی را به دست گرفته و به خواسته های تاکتیکی خود برسد.

در سوی مقابل تیم راه آهن شهر ری بر خلاف تبلیغات و هیاهوی قبل از بازی از سوی نیمکت این تیم، با هدایت فنی علی دایی هرگز نتوانست حریفی خطرناک برای تیم تبریزی باشد و بویژه در نیمه دوم، دروازه تیم تراکتورسازی کمتر شاهد ایجاد خطر از سوی بازیکنان میزبان بود.

قضاوت این دیدار به عهده محسن قهرمانی بود که در نیمه اول با یکی، دو سوت اشتباه و مشکوک موجب اعتراض هواداران تیم تراکتورسازی شد.

تراکتورسازی با این برد هشت امتیازی شد تا با دو پله صعود به خانه ششم جدول برسد و تیم راه آهن نیز با این شکست خانگی، به رده نهم سقوط کرد.

تراکتورسازان در هفته پنجم میزبان تیم نفت تهران خواهند بود. نفت تهران در هفته چهارم با نتیجه پرگل شش بر دو برابر همنام آبادانی خود به برتری رسید و همسایه بالای جدولی تراکتورسازی شد.