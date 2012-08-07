به گزارش خبرنگار مهر، بازار ساخت و ساز واحدهای مسکونی در شهر تهران این روزها داغ است، تقریبا کوچه و خیابانی وجود ندارد که در آن، آپارتمان سازی وجود نداشته باشد و اغلب خانه های قدیمی به خصوص در مراکز شهر جای خود را به آپارتمان‌های نوساز می دهند.

تسهیلات دولت در حوزه بافت فرسوده و افزایش قیمت مسکن در این سال ‌ا از عواملی به شمار می رود که منجر به استقبال سازندگان و مالکان برای ساخت و ساز شده است، زیرا یک مالک می تواند با صرف هزینه ای که به اندازه یک واحد آپارتمان می شود، صاحب حداقل دو آپارتمان باشد، بنابراین اغلب مالکان سعی دارند که به اصطلاح خانه های خود را بکوبند و آپارتمان بسازند.

اما موضوع این است که ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده چقدر با کیفیت و نظارت ساخته می شود و رقم‌های هنگفتی که دولت برای نوسازی در این بافت ها تاکنون پرداخته است، تا چند سال دیگر شهر را در برابر حوادث بیمه خواهد کرد.

کارشناسان صنعت ساختمان، عمر مفید ساختمان های نوساز در کشور را 10 سال عنوان می کنند و معتقدند که اغلب آپارتمان‌های نوسازی که امروزه ساخته می شوند، 10 سال دیگر نیاز به تعمیرات و بازسازی اساسی دارند و به ندرت می‌توانند در مقابل حوادث طبیعی مقاومت داشته باشند.

حوادثی که هنگام گود برداری ساختمان‌ها در تهران اتفاق می افتد هم از موضوعاتی است که می تواند نقش کمرنگ نظارت را بر ساخت و سازهای تهران نشان دهد و گرچه هریک از نهادهای مسئول، دیگری را مقصر این حوادث اعلام می کند اما هنوز هم کار اساسی در این خصوص انجام نشده است.

سازمان نظام مهندسی کشور در جریان آخرین حادثه ای که ناشی از گودبرداری نادرست در شهر تهران بود که منجر به کشته شدن یک نفر هم شده بود، اعلام کرد انتخاب مهندسان ناظر برعهده شهرداری ها است؛ بنابراین سازمان نظام مهندسی نمی تواند بر عملکرد یک مهندس، نظارت داشته باشد.

این موضوع موجب شد که شهرداری برای واگذاری دوباره مسئولیت انتخاب مهندسان ناظر جلساتی را برگزار کند که سرانجام این امر مورد موافقت قرار گرفت اما موضوع نظارت بر کیفیت یکی از عواملی است که باید به صورت جدی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان پیگیری شود.

تشدید برخورد با مهندسان ناظر متخلف

در این خصوص رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه برخورد با متخلفان در ساخت ‌وسازها به ویژه در استان تهران تشدید شده است، گفت: دستگاه‌های مسئول از جمله شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و دستگاه‌های قضایی این موضوع را با جدیت پیگیری می کنند و اجازه نمی دهند با انجام فعالیت‌های غیراستاندارد توسط افراد و دستگاه‌های مختلف، تخطی از مقررات صورت بگیرد.

سید مهدی هاشمی افزود: برخورد با متخلفان به ویژه در استان تهران را تشدید کرده‌ایم، زیرا بیشترین تلفات ناشی از کار در کشور در بخش ساختمان و بیشترین تلفات در این حوزه بر اثر گودبرداری های غیر‌استاندارد است.

وی با اشاره به اجرایی شدن قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اظهار داشت: 16 سال از تصویب این قوانین می گذرد و مقرر شده که یک کارگروه مشترک با حضور سه نماینده از وزارت راه و شهرسازی و سه نماینده از سازمان نظام مهندسی تشکیل شود تا این قوانین دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

مالکان با حقوق خود آشنا نیستند

همچنین مجید کیان پور مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران هم در این باره به خبرنگار مهر، گفت: کیفیت موضوعی است که باید مالکان از مهندسان درخواست کنند و آنها هستند که باید با حق و حقوق خود آشنا باشند.



وی افزود: نظام مهندسی هر جایی که نیاز بوده به شکل جدی وارد شده است و اگر در ساخت و سازی مشکل باشد به شدت با آن برخورد می کند ضمن آنکه بهترین ساخت و سازها هم باید از سوی نظام مهندسی تایید شود.



معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا زماینکه فقط امضاء مهندس ناظر برای مالک اهمیت داشته باشد می تواند اتفاق های ناگوار هم بیافتد بنابراین در ابتدا باید مالکان با حقوق خود آشنا باشند.



براین اساس، اگر سازمان نظام مهندسی نظارت دقیق تری بر ساخت داشته باشد ،اجرای برنامه های دولت در بافت فرسوده می تواند پاسخگو باشد، در غیراین صورت ساختمان‌های نوساز امروز تا چند سال آینده دوباره تبدیل به خانه‌های کلنگی می شوند که باید با صرف هزینه نوسازی شوند.