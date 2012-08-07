وضعیت نگران کننده ترافیک در شهر مریوان/ بانوان مریوانی راننده تاکسی می شوند

فواد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خیابان های هسته مرکزی مریوان در سال 1342 طراحی و احداث شده اند و از آن زمان تاکنون هیچ تغییر و تحولی در آن انجام نشده است در حالیکه نسبت به 49 سال گذشته تعداد خودروهای شهر رشد چشمگیری داشته است و خیابان های فعلی به هیچ وجه جوابگوی ترافیک فعلی نیست.

وی با بیان این مطلب که ارتقای فرهنگ ترافیکی لازمه همکاری دو سویه ادارات مربوطه، همشهریان و نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم است، افزود: خوشبختانه فرهنگ ترافیکی در چند سال اخیر روند رو به رشد داشته است اما هنوز به سطح مطلوبی نرسیده است و این کار مستلزم آموزش از سنین نونهالی و در مدارس است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مریوان بیان داشت: میانگین عمر تاکسی در سطح شهر مریوان 10 سال است در حالیکه عمر مفید تاکسی برابر با استاندارد جهانی پنج سال می باشد و باید آن را نوسازی کرد.

کریمی عنوان کرد: روزانه 48 هزار و 500 مسافر در سطح شهر و حومه توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جابجا می شود که در این جابجایی تعداد 508 دستگاه خودروی تاکسی، 350 دستگاه خودروهای آژانس و 87 دستگاه مینی بوس و میدل باس در ناوگان حمل و نقل مشغول خدمات رسانی عمومی می باشند.

وی با ذکر این مطلب که از فعالیت رانندگان تاکسی دو شغله جلوگیری خواهیم کرد، بیان داشت: رانندگان تاکسی طبق بند پ ماده شش آیین نامه اجرایی تاکسیرانی صرفا باید در ناوگان تاکسیرانی فعالیت داسته باشند و اشتغال به شغل دیگر علاوه بر منع قانونی، خدمت رسانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل مریوان از آمادگی این سازمان برای واگذاری تاکسی و حضور فعال بانوان در سیستم حمل و نقل خبر داد و افزود: در سیستم تاکسیرانی مریوان راننده بانو فعالیت ندارد و دلیل این امر عدم وجود رانندگان خانم دارای گواهینامه ب دو می باشد و در صورت درخواست بانوان، سازمان تاکسیرانی آماده واگذاری تاکسی به آنان است.

کریمی درباره مشکلات تاکسیرانان گفت: رانندگان تاکسی از تضمین و امنیت شغلی بر خوردار نیستند و شغل بسیار آسیب پذیری دارند و بیشتر ابتلا به بیماری های دیسک کمر و مشکلات روانی می شوند و متاسفانه هیچگونه تسهیلاتی را از طرف دولت دریافت نمی کنند.

وی همچنین بیان داشت: پایین بودن نرخ کرایه تاکسی نسبت به سیر صعودی قیمت در جامعه و عدم جوابگویی هزینه روزانه آنها می باشد و مدت دو سال است هیچگونه افزایش نرخی در کرایه تاکسی ها رخ نداده در حالیکه در اکثر اقلام دیگر قیمت ها رشد صعودی داشته اند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل مریوان تقدیر از رانندگان نمونه تاکسی را وظیفه ادارات مربوطه دانست و افزود: رانندگان تاکسی از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند و مورد حمایت هیچ ارگانی قرار ندارند.

کریمی در ادامه از راه اندازی تاکسی بیسیم 133 در مریوان خبر داد و اظهار داشت: مجوز تاکسی بیسیم از ارگان های مربوطه اخذ شده و به زودی فعالیت آنها در شهر شروع می شود.

وی در ادامه سخنانش یادآور شد: به زودی پایانه های شهر ساماندهی می شود و در راستای خدمات رسانی به اهالی شهر کانی دینار ایستگاه موجود دوباره طراحی شده و در آینده نزدیک چند سایبان و آب سرد کن نصب می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مریوان همچنین افزود: برای ساماندهی خودروهای روستایی بخش خاومیرآباد با هماهنگی هایی که با مسئول پارکینگ فجر انجام شده بزودی این پارکینگ به عنوان پایانه مسافربری بخش خاومیرآباد شروع بکار می کند.

کریمی در رابطه با انتقاد همشهریان از نبود پایانه شهری گفت: ترمینال فعلی مسافربری سنندج - مریوان از طریق مزایده عمومی به فروش رسید و شهرداری زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر در ورودی شهر تهیه کرده است و کارهای طراحی آن از طریق مشاوره به پایان رسیده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن شروع می شود.