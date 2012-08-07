جشنواره غذاهای ایرانی برای بلاگرهای مالزیایی / معرفی غذاهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره یک روزه که همزمان با ماه مبارک رمضان و به ضیافت افطار برگزار شد، ضمن معرفی انواع غذاهای ایرانی خواص و فواید آنها به منظور متعادل و سالم نگهداشتن بدن تشریح شد.

مدیرمجمتع فرهنگی ناب با بیان اینکه این نخستین تجربه در جهت تلاش برای معرفی غذاهای ایرانی در مالزی است و بیشتر مردم مالزی تصور درستی از غذاهای ایرانی ندارند و فکر می کنند طعم و نوع پخت تمام غذاهای ایرانی شبیه غذاهای کشور های خاورمیانه است.

"هادی میریزدی"جایگاه ویژه بلاگرها و فعالان اینترنتی درگسترش اطلاع رسانی دردنیای امروز را یادآور شد و ازبلاگرهای شرکت کننده در این جشنواره خواست نسبت به معرفی غذاهای ایرانی به مردم مالزی تلاش کنند.

بلاگرهای شرکت کننده در این جشنواره که از مالایی ها و چینی تبارهای این کشور بودند با ابراز رضایت از غذاهای ارایه شده در این مراسم تجربه استفاده از یک منوی کامل از غذاهای ایرانی را جالب و منحصر به فرد دانستند.