۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

مجتمع فرهنگی ناب برگزارکرد؛

جشنواره غذاهای ایرانی برای بلاگرهای مالزیایی / معرفی غذاهای ایرانی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: جشنواره غذاهای ایرانی با هدف معرفی غذاهای ایرانی به مردم مالزی با حضور 30 تن از بلاگرهای مالزیایی در مجتمع فرهنگی ناب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره یک روزه که همزمان با ماه مبارک رمضان و به ضیافت افطار برگزار شد، ضمن معرفی انواع غذاهای ایرانی خواص و فواید آنها به منظور متعادل و سالم نگهداشتن بدن تشریح شد.

مدیرمجمتع فرهنگی ناب با بیان اینکه این نخستین تجربه در جهت تلاش برای معرفی غذاهای ایرانی در مالزی است و بیشتر مردم مالزی تصور درستی از غذاهای ایرانی ندارند و فکر می کنند  طعم و نوع پخت تمام غذاهای ایرانی شبیه غذاهای کشور های خاورمیانه است.

"هادی میریزدی"جایگاه ویژه بلاگرها و فعالان اینترنتی درگسترش اطلاع رسانی دردنیای امروز را یادآور شد و ازبلاگرهای شرکت کننده در این جشنواره خواست نسبت به معرفی غذاهای ایرانی به مردم مالزی تلاش کنند.

بلاگرهای شرکت کننده در این جشنواره که از مالایی ها و چینی تبارهای این کشور بودند با ابراز رضایت از غذاهای ارایه شده در این مراسم تجربه استفاده از یک منوی کامل از غذاهای ایرانی را جالب و منحصر به فرد دانستند.

