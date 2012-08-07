هشدار وزیر خارجه آلمان نسبت به شیوه گفتار سیاستمداران اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه هشدار داد که لحن سیاستمدارن اروپایی به هنگام اظهار نظر در خصوص سیاستهای حوزه یورو و سیاستهای کلی اتحادیه اروپا بسیار خطرناک شده است.

هم اکنون بحران بدهی 17 کشور عضو حوزه یورو موجب شکل گیری مشاجرات فراوانی میان سیاستمداران و مقامات کشورهای عضو شده است. در یک سو، کشورهایی همچون ایتالیا و اسپانیا قرار دارند که درصدد کاهش میزان بالای بدهی های ملی خود از طریق دریافت وام هستند و از سوی دیگر نیز سیاستمداران برخی کشورها همچون آلمان، هلند و فنلاند قرار دارند که معتقدند کمک بدون قید و شرط به سایر کشورها تنها موجب تشویق آنها به عدم انجام اصلاحات خواهد شد.

البته وستروله به صراحت از سیاستمدار خاصی سخن به میان نیاورد، اما به نظر می رسد مخاطب اصلی وی ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا باشد. مونتی در اظهارنظری جنجال برانگیز اعلام کرده بود که هم اکنون نشانه هایی از فروپاشی روانی یورو مشاهده می شود.

نخست وزیر ایتالیا ضمن تاریک توصیف کردن آینده اروپا در مورد تهدید فروپاشی روانی اروپا هشدار داده بود. وی در گفتگوی خود با هفته نامه آلمانی اشپیگل از اینکه بحران منطقه یورو به بمبی برای اروپا تبدیل شود، ابراز نگرانی کرده و خاطر نشان کرده بود چنانچه یورو به عاملی برای گسست اروپا تبدیل شود، پایه های این طرح اروپایی نیز سست خواهد شد.



در همین حال یکی از مقامات منطقه ای حزب حاکم آلمان نیزاعلام کرد که یونان باید سال جاری میلادی حوزه یورو را ترک کند.

وستروله در بیانیه ای اعلام کرد که لحن سخنان و مباحثات به سطح خطرناکی رسیده است و تلاش برای جلب رضایت شهروندان داخلی کشورها نباید به دستاویزی برای مقامات کشورهای اروپایی از جمله مقامات آلمانی تبدیل شود چرا که شرایط کنونی اروپا بسیار نامطلوب است.