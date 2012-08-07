برگزاری جشن خودکفایی در صنعت برق/ توقف کامل خرید خارجی کالاهای برقی

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت بومی سازی ساخت کالا و تجهیزات و خودکفایی صنعت برق از حضور پیمانکاران و سازندگان خارجی، گفت: با وجود افزایش تحریم‌ها در شرایط فعلی، صنعت برق ایران در زنجیره تولید، انتقال و توزیع به 98 درصد خودکفایی دست یافته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژِی با اعلام اینکه در بخش انتقال و توزیع برق 100 درصد ساخت کالا، طراحی و مهندسی، نصب و راه اندازی توسط پیمانکاران و سازندگان داخلی انجام می شود، تصریح کرد: با این وجود در بخش تولید نیروگاهی تاکنون در 96 درصد عملیات ساخت، نصب و راه اندازی به خودکفایی دست یافته ایم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از ابتدای سالجاری سهم ساخت داخل در مجموعه زنجیره صنعت برق سه درصد افزایش یافته است، بیان کرد: با افزایش این سه درصد سهم سازندگان و صنعتگران داخلی در مجموع امسال حدود 100 میلیون دلار صرفه جویی ارزی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به روند مشارکت سازندگان داخلی پیش بینی می‌شود تا پایان سالجاری در کل زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق به خودکفایی کامل دست یابیم، اظهار داشت: بر این اساس تا پایان سالجاری امکان برگزاری جشن خودکفایی در صنعت برق فراهم می شود.

بهزاد با اشاره به اینکه هم اکنون کیفیت کالا و تجهیزات ساخت داخل حتی از برخی از برندهای خارجی هم بالاتر است، تاکید کرد: در شرایط فعلی حتی در تامین اقلام کالاهای یدکی نیروگاه‌های برق هم نیازی به خرید خارجی وجود ندارد و تمامی کالا و تجهیزات در داخلی طراحی و ساخت می شود.

معاون وزیر نیرو با یادآوری اینکه با افزایش سهم سازندگان داخلی امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط سازندگان و پیمانکاران ایرنی به خارج کشور فراهم شده است، خاطر نشان کرد: با افزایش سهم داخل عملا اعمال تحریم‌های بین المللی تاثیری در توسعه صنعت برق کشور نگذاشته است.