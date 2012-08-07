اختصاص 740 میلیارد ریال برای احیای جنگل های ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر ، الهویردی دهقانی امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن این اعلام این خبر گفت: این مبلغ در راستای عقد تفاهمنامه ای بین مجتمع معدنی مس سونگون و سازمان جنگل ها و مراتع برای جبران خسارات ناشی فعالیت این مجتمع در شهرستان ورزقان اختصاص یافته است.



وی اظهار داشت: این مبلغ توسط سازمان جنگل ها و مراتع جهت احیا و توسعه جنگل های ارسباران هزینه می شود تا طبیعت بکر منطقه همچون گذشته حفظ شود.



نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین با پیگیریهای به عمل آمده سر انجام سد حاجیلر در ردیف طرح های مهر ماندگار آذربایجان شرقی قرار گرفت و تا پایان دولت دهم شاهد به بهره برداری رسیدن آن خواهیم بود.



دهقانی در ادامه از افزایش اعتبار بودجه قطعه اول بزرگران ورزقان خاروانا خبر داد و افزود: با پیگیری های صورت گرفته دو میلیارد تومان اعتبار فوق العاده برای قطعه نخست این بزرگراه که 12 و نیم کیلومتر طول دارد تخصیص یافت و اداره راه و شهرسازی آن را از ردیف بودجه خود تامین می کند.

وی در ادامه گفتگو ابراز داشت: امیدواریم با اجرایی شدن سد حاجیلر در منطقه شاهد تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان ورزقان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه باشیم.