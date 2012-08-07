یک روز سکوت به مناسبت روز خبرنگار!/ تجلیل نمی خواهیم حمایت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهم مرداد انگار روز ماست؛ همین چند ساعت را فرصت داریم تا بعد از این همه خبر و گزارش و رویدادی را که در طول یک سال از دیگران نوشتیم، حالا از خودمان بنویسیم.

لذت های بی بدیلی که حرفه خبرنگاری برای صاحبانش به ارمغان می آورد جای خود، اما عقل سلیم حکم می کند وقتی که فقط همین چند ساعت را فرصت داریم و تنها همین یک روز است که دارند یادمان می کنند و کسی از ما فرار نمی کند، از دردهای دلمان بگوییم؛ دردهایی که همینجور دارد سال به سال روی هم تلمبار می شود و دارد کار را به جایی می رساند که همین زودیها دیگر شِکرهایی که به مناسبت این روز در کاممان می ریزند، به جای شیرینی، طعمش برایمان گس شود و قلم هایمان دیگر تاب و توان تنظیم و ارسال این وعده های شسته رفته و امیدوار کننده را از دست بدهد.

مروری بر زندگی یک خبرنگار

بیا به مناسبت همین یک روز هم که شده، سرکی به زندگی خبرنگاری بکشیم؛ کسی بیاید و پاسخ این سوال را بدهد که شرایط سخت کاری آیا غیر از این می تواند باشد که یک مسئول (همین چند روز پیش) اعلام کند که پس از شروع مهلت نام نویسی، تنها در طول یک هفته، هزار و 250 خبرنگار برای دریافت وام مسکن ثبت نام کرده اند؟! شرایط سخت تر از این که در بین خبرنگاران چیزی به نام امنیت شغلی به یک رویای دست نیافتنی شباهت دارد تا یک ضرورت دلگرم کننده؟

سختی غیر از این است که یک خبرنگار نه دستش، بلکه فقط دلش باشد که به این کار بند شده؟ کسی چه می داند خبرنگاری که از تمام داروندار دنیا، نه میز شیک و پیک، نه دفتر و دستک آنچنانی، بلکه فقط یک رایانه دارد و چند کاغذ کاهی و یک خودکار، وقتی صبح تا غروب دغدغه اش نان و گوشت و ارز و دلار و نفت و تحریم و تودیع و معارفه و انتخابات و خودکشی و قتل و ... هزاران هزار رویدادی است که بخشی از جامعه او را درگیر خود کرده، شب که سر بر بالش می گذارد، چقدر آرزو می کند که ای کاش بعد از این همه دویدن، حالا حداقل برای خودش یک چهاردیواری داشت، دستمزد ماهانه اش ثابت بود نه حق التحریر، قرار نبود دیگر برای قرض کردن پول اجاره خانه و قسط وام و هزینه تحصیلش، مدام جلوی دوستان و خانواده اش ابراز شرمندگی کند؟ کسی می داند چندین نفر از خبرنگارانی که بیست و چهارساعته، شش دانگ حواسشان هست تا جایی کسی حق ناحق نکند، کسی راهی را برایشان نساخته که بتوانند همین چندرغاز دستمزدشان را هم از مدیر فلان نشریه ای که برایش جان کنده، بگیرند؟ گفتنی ها فراوان است...

با این وجود حتما شرایط سخت شغلی، معنایی جز این دارد، چون خیلیها مخالفند تا این حرفه را جزو مشاغل سخت به حساب بیاورند.

کاغذ گران می شود، یارانه ها را به هر کسی نمی دهند، برای نفس کشیدن، صاحب مطبوعه ای به این نتیجه می رسد که تملق گو بشود و حتی برای خبری هم که از یک خبرگزاری کپی کرده، فاکتور صادر کند! کیفیت فدای کمیت می شود، مردم دلزده می شوند و فکر می کنند نباید از این جور مطبوعه ای مطالبه ای داشته باشند، روزنامه ها و هفته نامه ها به جایی می رسند که حتی یک قران هم نمی توانند روی فروش کار خود حساب باز کنند، فشارهای اقتصادی پا بر سر مدیران می گذارد و نتیجه اش هم می شود تعطیلی پشت تعطیلی. بعد هم خیلی راحت خبرنگار و گرافیست و موزع و یک جماعتی از کار بیکار می شوند. خبرها هم روی زمین می ماند و راه برای تملق گویان باز می شود و...

اهالی رسانه کرمان، فرهنگی ترین استان کشور، از ناحیه این مسایل، دل پردردی دارند؛ امسال تا این جای روز خبرنگار که کسی یادی ازشان نکرده و به جز چند پیامک و فاکس، خبر خاصی نبوده؛ اما خودمان که می توانیم یادی از خودمان بکنیم و حرفهای دلمان را بگوییم؛ مسئولین نیز که این همه بر حمایت از این قشر تاکید می کنند، حتما به حرمت این روز هم که شده، دست مهری بر سرمان می کشند. در باره مشکلات و چالشهای رسانه های کرمان خبرنگار مهر با چند نفر از فعالان این عرصه گفتگو کرد.

کار را باید به کاردان بسپارند

سید ابراهیم یزدی زاده، جانشین مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه ثارالله و مسئول سازمان بسیج رسانه ای کرمان است؛ از روند حاکم بر صدور مجوزها گلایه دارد و معتقد است مدیریت یک رسانه، فوت و فن خاص خودش را دارد و باید کار را به کاردان بسپارند.

وی می گوید: وقتی مدیر یک نشریه نتواند به خوبی از عهده این کار بر بیاید، چون این حوزه نیاز به حمایت مالی دارد، مجبور می شود به جای ترویج فرهنگ های دینی، اجتماعی و هنجارهای مثبت بشود ثناگوی مسئولین و از وظیفه اصلی خود دور بماند.

یزدی زاده در ادامه برشمردن آسیبها و مشکلات رسانه های کرمان، می افزاید: برخی از هفته نامه ها هم هستند که همه خبرهای خود را از خبرگزاریها برمی دارند، اما چون هفته نامه هستند انگار که خبرهای سوخت شده را منتشر کرده اند؛ این که وظیفه یک رسانه نیست.

مطبوعات رصد نمی شود

مسئول سازمان بسیج رسانه ای کرمان با بیان اینکه برخی از نشریات هم فقط خبرها را منتشر می کنند و گزارش و مقاله و مطالب تولیدی ندارند اظهار می دارد: در کرمان نگاه محتوایی به مطبوعات نمی شود البته این مسئله به نظر می رسد در کل کشور مرسوم باشد.

وی در توضیح بیشتر این ادعای خود می گوید: هر جناحی که حاکم باشد، همفکران خود را در حوزه رسانه ای تقویت می کند و مجوزها را به کسی می دهد که با جناح خودش سازگاری دارد و این می شود که در محتوا دچار مشکل می شویم.

وی از عدم نظارت بر نشریات نیز سخن به میان آورده و اظهار می دارد: وقتی که این گونه هست، بین آگهی نامه، خبرسوخت نامه و کسی که کار محتوایی می کند هیچ تفاوتی نیست.

مطبوعاتی های مادام العمر!

یزدی زاده باز هم از روند صدور مجوزها می گوید. وی اظهار می دارد: در کشور ما برای انتخاب یک مسئول مثل رییس دولت یا نمایندگان مجلس و خبرگان و شوراها و سایرین، افراد باید بعد از اتمام یک دوره مجدده تعیین صلاحیت شوند اما کسی که مجوز یک نشریه را می گیرد مادام العمر مطبوعاتی می شود و دیگر کسی به طور جدی سراغی از او نمی گیرد که چه کرده و چه می کند.

وی با طرح این سوال که مطبوعات ما در سبد خانوارها چه جایی دارد، بیان می دارد: متاسفانه برخی از مسئولین ما هم نشریه ای را مطلوب می دانند که عکسی، مطلبی و یا اسمی از او و دستگاهش را بیاورد و دیگر نگاه نمی کند که شاید بقیه به طور ویژه و از طریق محتوا، مشکلات آن نهاد را مطرح کرده باشد.

وی همچنین از جای خالی برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای خبر داده و می گوید: افکار عمومی باید عملکرد ما را به قضاوت بنشینند و این از طریق همین اقدامات امکان پذیر خواهد بود.

هزینه ها بالا رفته، حمایتی نمی شود

محمد لطیف کار، سردبیر هفته نامه استقامت نیز از چالش های مطبوعات کرمانی می گوید.

وی از افزایش قیمت کاغذ سخن به میان آورده و اظهار می دارد: البته این مشکل بزرگ تنها مربوط به کرمان نیست و در کل کشور این مسئله وجود دارد.

لطیف کار می افزاید: مطبوعات مستقل از این ناحیه بیشتر آسیب می بینند و بعضی از روزنامه ها که از امکانات دولتی برخوردارند کمتر.

وی با بیان اینکه با افزایش قیمت دلار، قیمت کاغذ نیز افزایش می یابد، می گوید: تا اسفند سال گذشته، کاغذ بندی 30 هزار تومان بود اما الان شده 70 هزار تومان؛ یعنی بیش از دو برابر افزایش!

لطیف کار به وضعیت آگهی ها هم که منبع درآمدی مطبوعات به حساب می آید نیز اشاره کرده و ادامه می دهد: آگهی ها کمتر شده اما تعرفه های ما افزایش پیدا نکرده کما اینکه یارانه های دولتی نیز به برخی از مطبوعات داده نمی شود.

وی می گوید: طبیعی است در شرایطی که نه یارانه ای باشد و نه آگهی، مطبوعات در خطر تعطیلی قرار می گیرند؛ هر مطبوعه ای هم که تعطیل بشود، چند خبرنگار، عکاس، موزع و کارمندان دفتر نشریه بیکار می شوند که این مسئله به اشتغال آسیب جدی می رساند.

مدیران باید پاسخگوی مطبوعات باشند

سردبیر هفته نامه استقامت یکی دیگر از مشکلات مطبوعات کرمان را کیفیت آن عنوان کرده و اظهار می دارد: هر چند در سالهای اخیر شاهد افزایش کیفی اخبار، گزارشها و مقالات در نشریات مختلف در استان بوده ایم اما هنوز به نقطه ایده آل نرسیده ایم.

وی می افزاید: برای تهیه بسیاری از گزارشها، مدیران، کارشناسان، متخصصین در ادارات و شرکتها و حتی بخش خصوصی با خبرنگاران همکاری نمی کنند و بیشتر انتظار دارند گزارش عملکرد خود را در نشریات منعکس کنند.

وی تصریح می کند: اگر قرار است توسعه ای در نظام اطلاع رسانی صورت بگیرد زمانی خواهد بود که مدیران پاسخگوی مطبوعات باشند.

نهاد صنفی حامی مطبوعات نداریم

لطیف کار به عدم وجود یک نهاد صنفی که حامی مطبوعات باشد نیز اشاره کرده و می گوید: خانه مطبوعات که مهمترین نهاد صنفی رسانه ها در استان بود، سال گذشته درگیر چالشهای بسیار جدی شد، سال قبلش هم فعالیتش طوری نبود که به مسایل ریشه ای مطبوعات بپردازد و بیشتر کارهایی که انجام شد، جنبه حاشیه ای داشت در صورتی که مسایل مطبوعات کرمان بسیار جدی تر از این حرفها است.

سردبیر هفته نامه استقامت کرمان از مشکل توزیع نشریات نیز سخن به میان آورده و اظهار می دارد: البته در کرمان در این زمینه وضعیت بهتری داریم ولی در شهرستانها با مشکلاتی روبرو هستیم تا جایی که در برخی از مناطق حتی دکه مطبوعاتی وجود ندارد!

لطیف کار می افزاید: با این اوضاعی که هست، بیشتر مطبوعات ما یا در خطر تعطیلی هستند و یا قدرت پوشش دادن مسایل استان را ندارند.

وی البته به این نکته هم اشاره می کند که مهمترین منبع تامین مطالب مطبوعات کرمان خبرگزاری های شده است. لطیف کار ادامه می دهد: خبرگزاری های ما به وظیفه خود عمل می کنند و عملکرد خوبی دارند اما چون بیشتر مستقیم و یا غیر مستقیم به دولت وابسته هستند، در پوشش برخی از موضوعات محدودیت دارند؛ وقتی هم مرجع مطبوعات، خبرگزاری ها باشد، به مرور سطح کیفی آن کاهش می یابد.

بافت اجتماعی کرمان روزنامه را بر نمی تابد

سیدمحسن بنی فاطمه، نویسنده و روزنامه نگار کرمانی نیز معتقد است بسترهای لازم برای حرفه ای کردن کار روزنامه نگاری در کرمان چندان فراهم نیست.

وی می گوید: ما در کرمان روزنامه محلی، مطابق آنچه که در تعریف آن آمده نداریم و هر چه هست بیشتر هفته نامه است.

بنی فاطمه می افزاید: در این وضعیت هم طبیعی است که ارسال اخبار را به صورت روزانه نداریم و بیشتر خبرها تازگی خود را از دست می دهد.

این روزنامه نگار کرمانی بیان می دارد: اما باعث افتخار است که در کرمان به خصوص در شهرستانها از جمله سیرجان، هفته نامه هایی داریم که بسیار حرفه ای کار کرده تا جایی که مخاطبان آن مشتاقانه پیگیر این نشریات هستند.

وی می گوید: اما در مجموع زیرساختهای لازم برای کار حرفه ای در کرمان وجود ندارد.

بنی فاطمه در توضیح ادعای خود، با بیان اینکه بافت اجتماعی کرمان روزنامه را بر نمی تابد به این مطلب اشاره می کند که هر محصولی هم برای ارایه، باید بازار خود را داشته باشد اما جامعه کرمان طلبی از مجموعه روزنامه نگاری استان ندارند در این شرایط، اگر هم کاری تولید شده موفق نبوده چون مشتری ندارد.

زیرساختهای کار حرفه ای فراهم نیست

وی به تجربه برخی از نشریات موفق استان نیز اشاره می کند که بعد از مدتی نتوانسته اند دوام بیاورند. بنی فاطمه اظهار می دارد: برخی از دلایل تعطیلی این نشریات، به نبود زیرساختهای مربوط به توزیع و آگهی ها بر می گردد.

این روزنامه نگار کرمانی با بیان اینکه روزنامه ای که خریده نشود، خوانده نمی شود، می گوید: توزیع نشریات در کرمان رایگان است که این کار لطمه بزرگی به این رسانه ها وارد می کند. بنی فاطمه معتقد است تحلیل آسیب های مربوط به مطبوعات و رسانه های کرمان در قالب چند جمله نمی گنجد و این حوزه حرفهای بسیاری برای گفتن دارد.

کمبودهای جدی سخت افزاری و نرم افزاری

هادی شجاعی، سردبیر روزنامه حدیث کرمان نیز در این باره با خبرنگار مهر گفتگو کرد.

وی از تاثیرگذاری بالای مطبوعات محلی سخن به میان آورده و اظهار می دارد: در کرمان خوشبختانه در سالهای اخیر از لحاظ کمی شاهد رشد چشمگیری در مطبوعات کرمان بوده ایم اما الان زمان آن رسیده که از لحاظ کیفی نیز چاره اندیشی اساسی بشود.

شجاعی یکی از بزرگترین چالشهای مطبوعات کرمان را در حوزه سخت افزاری، نبود چاپخانه رول در کرمان و جنوبشرق عنوان کرده و اظهار می دارد: متاسفانه به دلیل وجود این مشکل، نشریات ما مجبور هستند از چاپ افست استفاده کنند که هم هزینه زیادی می برد و هم وقت گیر است.

وی نیز همچون سایر همکاران خود از افزایش قیمت کاغذ گلایه مند بوده و می گوید: این مسئله ما را با بحرانی جدی روبرو کرده؛ افزایش قیمت حتی موجب شده تا برخی از کاغذفروشان کاغذ خود را در انبارها نگه داشته و نفروشند.

شجاعی می افزاید: به جز این، تعرفه های پست هم بالا بوده و ارسال مراسلات مطبوعاتی ها به شهرستانها هزینه های سرسام آوری را به مجموعه وارد می کند که ضروری است در این خصوص حمایت هایی دولتی صورت بگیرد.

سردبیر روزنامه حدیث کرمان یکی دیگر از مشکلات مطبوعات استان را کمبود خبرنگاران حرفه ای می داند و می گوید: از بحث برگزاری دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه درکرمان غفلت شده به همین دلیل بسیاری از مطبوعات استان با کمبود جدی نیروی حرفه ای روبرو هستند.

وی اظهار می دارد: کرمان ظرفیت ایجاد دانشکده خبر را هم دارد و وعده راه اندازی آن نیز از سوی مسئولین داده شده است اما هنوز از تاسیس آن خبری نیست.

بدهکاری دولتی ها به مطبوعات کرمان

وی بی توجهی برخی از ادارات و ارگانهای دولتی به پرداخت هزینه آگهی های درج شده در مطبوعات را نیز یکی دیگر از مسایلی می داند که بر مشکلات اقتصادی فعالان این حوزه دامن زده است. شجاعی می گوید: منبع درآمد نشریات از همین طریق است اما برخی از ادارات دولتی بوده که بیش از دو سال است که حق الدرج آگهی خود را پرداخت نکرده اند.

سردبیر روزنامه حدیث کرمان از لزوم اتصال مطبوعات و خبرگزاری ای کرمان به شبکه فیبر نوری نیز سخن به میان آورده و اظهار می دارد: قطعی های مکرر اینترنت در کرمان برای رسانه ها مشکل ساز شده که توقع ما این است که در این خصوص چاره اندیشی اساسی صورت بگیرد.

وی در همین خصوص معتقد است که باید زیرساخت های لازم فراهم شود تا نشر الکترونیک نیز در کنار چاپ کاغذی در کرمان جدی گرفته شود.

حرفه ای ها تحت الشعاع خبرنگارن خلق الساعه

سردبیر روزنامه حدیث کرمان هم از عدم پاسخگویی برخی از مدیران به سوالات حبرنگاران گلایه مند بوده و می گوید: در کنار این نیز برخی از مطبوعات ما به دلایل مختلف، به تملق گویی و قلم فروشی تن داده اند و به روزی نامه تبدیل شده اند.

شجاعی از پدیده ای به نام خبرنگاران خلق الساعه در کرمان نیز خبر داده و ادامه می دهد: به وفور شاهد هستیم که عده ای به دلیل رابطه خویشاوندی با مسئول روزنامه و یا نشریه ای، به محدوده کاری خبرنگاران وارد شده و به دلیل نا آگاهی خود از بایدها و نبایدهای این حرفه، فعالیت خبرنگاران حرفه ای و اصیل را نیز زیر سوال می برند.

وی می افزاید: همچنین در کرمان تشکل صنفی تخصصی ویژه مطبوعات نداریم با اینکه در این زمینه از ظرفیت های بسیار خوبی هم برخوردار هستیم.

شناخت راه و آرمان شهید صارمی

خبرنگار مهر با یکی دیگر از نویسندگان و روزنامه نگاران کرمانی نیز گفتگو کرد.

مهدی محبی کرمانی پیش از پرداختن به مسایل و مشکلات روزنامه نگاری در کرمان، به فلسفه وجودی روزی با عنوان خبرنگار در تقویم کشور اشاره کرده و می گوید: به عقیده بنده، خبرنگاران و همه فعالان این عرصه باید تحقیق کنند که شهید گرانقدر محمود صارمی در پی چه هدف و آرمانی بوده و در چه راهی به این مقام نایل شده است.

وی اظهار می دارد: اگر به این فلسفه پی ببریم، حتما خواهیم دانست که چرا هفدهم مرداد به نام خبرنگار نامگذاری شده است.

وی در ادامه به مراسم تجلیل از خبرنگاران که در این ایام برگزار می شود، اشاره کرده و بیان می دارد: باید در این خصوص مقداری ریشه ای تر و عمیق تر عمل شود تا خدای ناکرده از این اقدام، نتیجه عکس حاصل نشود.

جای خالی نقد آشکار در مطبوعات کرمان

محبی کرمانی ادامه می دهد: در حال حاضر به دلیل فشارهای اقتصادی که بر مطبوعات وارد شده، خبرنگاران نیز تحت فشار قرار گرفته اند.

وی به وجود 150 نشریه در استان کرمان اشاره کرده و بیان می دارد: اما در این نشریات هیچ نقد آشکاری از این همه مشکلاتی که مردم دارند دیده نمی شود.

این روزنامه نگار کرمانی می افزاید: انتقاد کردن حق طبیعی هر خبرنگاری است اما عده ای به روشهای مختلف او را وادار به سکوت می کنند؛ در حالی که این نقد مربوط به یک فرد خاص بوده و برای اصلاح آن سیستم ضروری.

وی می گوید: زیاد مشاهده می شود که در این فضای انتقادی، فرد مورد نظر انقادات را به کل سیستم تعمیم داده و با بهره گیری از امکانات و تشکیلاتی که در اختیار دارد، خبرنگار را حتی به دادگاه می کشاند.

محبی کرمانی می افزاید: در این شرایط مرزها مخدوش شده و رسالت فعالان این عرصه تحت الشعاع قرار می گیرد.

تجلیل واقعی در گرو حل مشکلات است

وی ادامه می دهد: بسیاری هستند که از مشکلات معیشتی خبرنگاران سخن به میان می آورند این در حالی است که مشکلات این چنینی مربوط به سیستم مطبوعات بوده و اگر این سیستم بتواند اقتصادی عمل کند، قطعا مشکلات معیشتی خبرنگاران نیز مرتفع خواهد شد.

این روزنامه نگار کرمانی نیز از عدم حمایتها از مطبوعات محلی کرمان گلایه مند بوده و می گوید: اگر این موانع از سر راه رسانه های کرمان برداشته شود، تجلیل واقعی را خواهیم داشت در غیر این صورت روز خبرنگار نیز با بقیه ایام سال تفاوتی نخواهد داشت.

وبلاگها و فاصله از اخلاق حرفه ای

سید محمدصادق طاهری، مدیر مسئول روزنامه واقعه اما چالش اصلی مطبوعات کرمان را دوری برخی از فعالان این حوزه از اخلاق حرفه ای عنوان کرده و می گوید: بعضی از مطبوعات ما متاسفانه در حال حاضر از شاخصهای اخلاق حرفه ای فاصله گرفته اند.

وی دلیل این امر را وجود وبلاگ های متعدد و فعالیت غیر قانونی این وبلاگها دانسته و بیان می دارد: برخی از این وبلاگها اقدام به نشر مطالب سخیفی می کنند که ضرورت دارد قانونی برای این وبلاگها تنظیم تا از این معضل جلوگیری شود.

با وجود همه این مشکلات و مسایل، هیچ خبرنگاری در هیچ نقطه ای از میهن همیشه سرفراز ایران نیست که زیر بار مشکلات کمر خم کند. خبرنگاران ایرانی "زانو نمی زنند حتی اگر سقف آسمان کوتاهتر از قدشان باشد"...

خبرنگاران چه تجلیل بشوند چه کم توجهی ببینند، هرگز قلم خود را در راه آرمانهای انقلاب و نظام بر زمین نمی گذارند. راه شهید صارمی و شهید صارمی ها همیشه پر رهرو خواهد بود؛ ایران تا ابد سرفراز و خلیج فارس همیشه فارس می ماند؛ این را تعهد خبرنگاران ایرانی تضمین می کند.

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گزارش: اسما زنگی آبادی