"یوسین بولت" با منچستریونایتد مذاکره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بولت 25 ساله گفت: مردم فکر میکنند من جوک میگویم اما فرگوسن گفت: "مسئلهای نیست. بیا و با ما تمرین کن". برای من غیرممکن است که نه بگویم. اگر زیاد خوب نباشم با آنها کلنجار نمیروم. من بازیکن با مهارتی هستم و میدانم میتوانم با دیگران فرق داشته باشم. من سریعترین بازیکن تیم خواهم بود اما در عین حال بازی هم بلدم.
این دونده جاماییکایی افزود: چند روزی در بریتانیا هستم و اگر فرگوسن بخواهد با من تماس بگیرد میداند کجا باید سراغم را بگیرد.
بولت که یکشنبه شب با زمان 63/9 ثانیه به عنوان قهرمانی دوی 100 متر المپیک دست پیدا کرد از سال 2009 که برای شرکت در دوی 150 متر در منچستر حضور یافت با فرگوسن رابطهای دوستانه داشته است.
بولت به تازگی گفته بود میخواهد آنچه میتواند انجام دهد را انجام دهد و فکر میکند میتواند باعث پیشرفت بازیکنانی مثل رونی در منچستریونایتد شود.
سخنگوی باشگاه منچستریونایتد گفت: به عنوان سریعترین مرد روی کره زمین، بولت بی شک میتواند سرعت را به تیم ما اضافه کند.
نظر شما