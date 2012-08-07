برگزیدگان ایده های قرآنی بازی های رایانه ای معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بخش ایده های قرآنی را بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با هدف گسترش معارف ارزشمند قران کریم برای نخستین بار در کشور و در قالب نمایشگاه و جشنواره دوم بازی های رایانه ای در این رویداد فرهنگی برگزار کرد.

به دنبال انتشار فراخوان بخش یادشده 467 ایده قرآنی به دبیرخانه جشنواره بازیهای رایانه ای تهران ارسال شد و از میان آثار ارسال شده هیات دواران بخش ایده های قرآنی چهار ایده ارایه شده و در بخش بازی نامه های قرآنی سه اثر را شایسته تقدیر دانستند.

در بخش "ایده های قرآنی" - ایده برتربازی - به "وجدان پستچی" از صابر سبحانی و ایده شایسته تقدیر به "حکومت حضرت یوسف (ع)" از محمد حسین امیری هزاوه جایزه تعلق گرفت.

"سرزمین مقدس -حضرت موسی (ع) - " از مرتضی دوستی ثانی و "بیدارشدگان عالم برزخ" از علی محمد نصیری عناوین دیگر ایده های شایسته تقدیر بخش ایده های قرآنی جشنواره دوم بازی های رایانه ای را تشکیل می دهد.

در بخش بازی نامه های قرآنی "راز سربه مهر ( ذوالقرنین)" از محمود بلالی، "رسالت حضرت نوح (ص)" از بنیامین سالاری و "لشگریان عقل و جهل " از محسن احمدی به عنوان آثار برتر معرفی شدند.

همچنین در این مراسم از "محمود خیری" مدیر موسسه مکتب بشیر به عنوان پیشکسوت تولید بازی و نرم افزارهای قرآنی تقدیر شد.