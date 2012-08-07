  1. هنر
۱۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۴

درآمد ده میلیون دلاری برای بازیگر کم سابقه

درآمد ده میلیون دلاری برای بازیگر کم سابقه

جنیفر لورنس که تنها شش سال است بازیگری را آغاز کرده ، برای بازی در قسمت دوم فیلم بازی های گرسنگی با عنوان "اشتعال" ده میلیون دلار دریافت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیگر که برای بازیدر فیلم "استخوا ن زمستان" تنها 500 هزار دلار دریافت کرده بود حال پس از موفقیت فیلم بازی های گرسنگی برای بازی در این فیلم حقوقی بیست برابری دریافت می کند.

لورنس که برای بازی در استخوان دوست داشتنی حتی نامزد دریافت اسکار نیز شده بود برای بازی در اشتعال مذاکرات پیچیده ای را با سازندگان فیلم داشته است.

البته بر اساس گزارش هالیوود ریپورتر این رقم به جز پاداش، تبلیغات و همچنین درصدی از فروش فیلم خواهد بود.

این در حالی است که به نظر می رسد بازی های گرسنگی ترفند تازه هالیوود برای ساخت اقتباس های نوجوانانه پس از نمایش آخرین قسمت سری " گرگ و میش" است.

کد مطلب 1667749

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